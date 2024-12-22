С добрым утром, Монреаль!

С добрым утром, монреальцы! Желаем вам продуктивного дня и готовим для вас подборку самых интересных и актуальных новостей дня!

Команда Canadian Media Group желает прекрасного и солнечного настроения на весь день, сил, чувства бодрости и оптимизма! Пусть всё у нас сегодня получится, пусть удача с утра и до вечера будет с нами!

Наша зима – сезон и холода, и волшебства, снежных заносов и приятных сюрпризов. Сезон разный, в котором каждый может и должен найти что-то приятное. Ну, вот, снег, например! С этим и зимовать будем. Ну, а мы приготовили для вас подборку свежих новостей.

Кроме этого, мы предлагаем засесть за интересное чтиво, возможно – посмотреть хороше кино, и конечно – узнать ряд интересной и полезной информации. Итак, что же за день настает? Чем он интересен и знаменит?

22 декабря в России отмечается удивительно сладкий и яркий праздник – День российской карамели. Этот день посвящён одному из самых любимых лакомств, которое мы знаем с детства – карамели.

День энергетика — это профессиональный праздник всех работников промышленности, охватывающей выработку, передачу и сбыт потребителям электрической и тепловой энергии, который они отмечают в один из самых коротких световых дней в году — 22 декабря.

Для многих поклонников авторской песни кроме ежегодных фестивалей, посвящённых этому культурному явлению, среди которых в России наиболее известны Грушинский и Ильменский фестивали, существует ещё и праздник, отмечаемый ежегодно 22 декабря. Он носит название День бардовской песни (или День авторской песни).

Сегодня православные чествуют святую Анну — мать Девы Марии, поскольку именно в этот день она зачала Богородицу. Анна была младшей дочерью священника Матфана и женой святого Иоакима. С праздника Зачатия Анны начинаются наиболее суровые дни зимы — морозные и темные. На саму Анну Темную приходится самый короткий день в году — день зимнего солнцестояния.

22 декабря 1857 года Почтовый департамент Российской империи издал циркуляр «О введении почтовых марок для всеобщего пользования», начиная с нового года. Первая российская марка стоила 10 копеек, тираж её составил три миллиона экземпляров.

22 декабря 1989 года, спустя неделю после начала в Румынии антиправительственных волнений, был свергнут авторитарный коммунистический режим Николае Чаушеску.

Вот такие происходили события в этот день в разные года и столетия. Интересные и непонятные, благие и не очень, то тем не менее, это часть нашей истории, удалять и затаптывать которую никто нам права не давал.

Все успели встретить красавицу-зиму! Она уже пришла и принесла нам уже слегка заснеженные улицы! Так что, одевайтесь потеплее, будьте осторожны на дорогах и запаситесь вкусным чаем и сладким медом – отогреваться и в неге проводить холодные вечера!

С добрым утром, Монреаль! С добрым декабрьским утром! И хорошего всем дня! До завтра!

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