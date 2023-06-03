Kartina TV рекомендует к просмотру

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В ближайшее время мы рекомендуем обратить внимание на следующие премьеры:

Видеотека Premier – Премьера сериала «Здравствуйте, вам пора». Новый сезон!

Видеотека Premier предлагает посмотреть премьеру нового сезона комедийного сериала «Здравствуйте, вам пора». В центре внимания оказывается вестник потустороннего мира, который является на землю в образе парня по имени Паша. В его обязанности входит оповещение людей о том, что вскоре их ожидает смерть. Это даёт человеку возможность хотя бы попытаться исправить ошибки, которые он совершил в жизни. Проблема лишь в том, что не все верят Паше, когда тот сообщает им неприятную новость.

Видеотека more.tv – Сериал «Ева, рожай!». Премьера!

Видеотека more.tv представляет новый сериал под названием «Ева, рожай!». В центре внимания оказывается девушка по имени Ева, у которой абсолютно нет времени на то, чтобы устроить свою личную жизнь. Она занята работой в танцевальной студии и помощью родным. Однако всё меняется, когда она узнаёт, что у её бывшего появился ребёнок. В то же время, когда она были вместе, он был категорически против детей. Теперь героиня намерена срочно найти себе партнёра и родить от него ребёнка, только вот как выбрать того самого?

Видеотека START – Сериал «Жить жизнь»

Видеотека START радует новым сериалом под названием «Жить жизнь». Главная героиня – молодая успешная женщина, которой пришлось пережить трагическую смерть супруга. Спустя какое-то время она по уши влюбляется в своего врача, они начинают встречаться, но потом оказывается, что она связалась с настоящим манипулятором и абьюзером. Вырваться из этой паутины болезненных отношений и постоянного страха не так уж и просто. Узнайте, удастся ли героине обрести заветную свободу в новом психологическом триллере с Любовью Аксеновой и Романом Васильевым в главных ролях.

Видеотека Premier – Мультсериал «Смешарики»

На канале «О!» продолжается показ популярного мультсериала «Смешарики», который рассказывает о целой стране забавных круглых персонажей, каждый из которых обладает собственными специфическими знаниями и рядом забот. Все они – своего рода метафоры окружения ребёнка. В проекте специально нет отрицательных героев. Ситуации, с которыми сталкиваются персонажи, являются вполне обычными, но они учат малышей тому, как взаимодействовать с другими людьми.

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