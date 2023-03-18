Тройное убийство в монреальском районе Розмон потрясло Квебек

Судя по всему, трагедия стала результатом “неприязненных отношений” между членами одной семьи, но следствие продолжается.

В пятницу, в первой половине дня, в районе Розмон (Rosemont) были найдены три тела. Люди были убиты в собственной квартире на улице Bélanger, около бульвара Viau, прямо напротив Института Кардиологии Монреаля. Погибшей женщине 53 года, мужчине тоже 53 года, а бабушке — 75 лет.

По всей видимости речь идёт матери, отце и бабушке некоего Артура Галарно (Arthur Galarneau) подозреваемого в убийстве всех трои. Подозреваемому 19 лет и, к сожалению, хорошо известно, что юноша страдает душевным заболеванием, у него диагностирована серьёзная болезнь и он известен неадекватным поведением.

Артур Галарно задержан. Обвинение было предьявлено ранним утром в субботу, 18 марта, он обвиняется в убийстве, хотя детали обвинения пока не опубликованы. Известно лишь, что все погибшие были убиты ударами ножа.

Полиция пока воздерживается от публикации деталей преступления, но улица Bélanger в районе убийства была оцеплена и вокруг дома, где были найдены тела, находилось в первую половину дня пятницы несколько полицейских автомобилей и машин экспертов. К вечеру пятницу оцепление было снято.