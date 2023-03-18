Золото. Малоизвестные факты об этом «благородном металле»

В связи с общей лихорадкой мировой финансовой системы народ вновь обратил взоры на золото. Не вдаваясь в анализ всех качеств жёлтого металла, вспомним несколько малоизвестных фактов о нём.

Что золото издавна считается самым привлекательным металлом для сбережения и накопления средств, известно. Как и то, что долгое время оно было основой государственных запасов многих стран.Сегодня оно не только средство накопление и драгоценный металл, используемый в украшениях, но и металл, который широко используется в промышленности, в частности, в электронике и при изготовлении шлемов космонавтов (золото хорошо защищает от радиации). И есть несколько малоизвестных фактов из истории золота, которые на самом деле весьма любопытны:

Считается (и эта версия самая убедительная), что золото на Земле появилось благодаря прохождению планеты сквозь плотный пояс метеоров или астероидов, которые при падению на поверхность принесли с собой ряд металлов, включая золото. Со временем, в течение миллионов лет создались золотые подземные жилы и скопления его. Золотой дождь выпал на Землю примерно 200 миллионов лет назад.

Золото легко обрабатывается и легко плавится — этот факт известен широко. Но мало кто знает, что один грамм золота, объёмом в рисинку, может быть растянут в тончайший золотой лист площадью квадратный метр, и этот лист не сломается под собственным весом. К тому же, золото можно плавить и менять форму изделий из него до беспонечности, оно не потеряет своих качеств.

Украшения из золота люди делают вот уже не менее шести тысяч лет. При раскопках шумерских поселений найдены красивые золотые изделия, датируемые четвёртым тысячелетием до нашей эры, но и мифы и легенды Древнего Египта, античных Греции и Рима сохранили память о роли золота — достаточно вспомнить «золотое руно» Язона или «золотой дождь» Юпитера.

По всей видимости, государства и торговцы широко использовали золото в международной торговле вот уже за 2 тысячи лет до нашей эры. А самые древние золотые монеты обнаружены на территории Лидии (сегодняшняя Турция), и они датированы примерно тысячью годами до нашей эры. Тогда же, вне всяких сомнений, судя по тем же монетам, они использовались в Персии, в Индии и в других странах.

Именно поиск золота привёл к открытию Америки. Экспедиция Колумба ставила целью не только достижение Китая, но и выход к месторождениям золота. Что, в принципе, и было достигнуто, а испанские и португальские власти ухватились за Латинскую Америку, осознав, что на континенте много золота.

Первая золотая лихорадка в Северной Америке началась ещё в начале 19 века, когда мальчик обнаружил в ручье самородок весом в восемь килограммов. Но самые известные «золотые лихорадки», относятся к добыче золота в Калифорнии и на Клондайке, хотя его в больших количествах нашли в 19 веке в Австралии, в Южной Африке и на территории Квебека, где золотые шахты были открыты в районе Beauce и в Аbitibi-Témiscamingue.

В США, в федеральных резервах форта Нокс до сих пор хранятся сотни тонн золота, как неприкосновенного запаса «на всякий случай». Считается, что половина всего золота, которое есть на территории США, включая слитки, украшения, элементы электроники и прочее, содержится на складах форта Нокс.