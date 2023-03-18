Бывают и хорошие новости: Ни одна собака-спасатель не летела из Турции домой в багажном отсеке

Собаки-спасатели, работавшие в Турции в поисках людей, оставшихся под завалами, летели по домам в пассажирских салонах, а то и первым классом.

Завершилось участие собак-спасателей в операциях по поиску людей, погребённых под завалами разрушенных домов в Турции. Последние четвероногие труженики вернулись домой, хотя возвращение началось ещё в первых числах марта.

Всего в спасательных операциях приняли участие свыше четырёхсот подготовленных профессиональных собак-спасателей, прибывших из десятков стран на помощь жертвам землетрясения. Четвероногие бойцы прилетели из Германии и Франции, из Украины и Южной Кореи… Среди них были собаки из Греции, Швейцарии, США, Белоруссии, Мексики и других стран. Из самой Турции в в спастельных операциях приняли участие свыше ста собак.

Овчарки, ретриверы, таксы, колли и другие породы — все встретились на разрушенных обломках жилых домов и героически искали пострадавших, проникая туда, куда человеку проникнуть невозможно.

Один служебный пёс — Протей, прибывший из Мексики, – погиб при выполнении служебных обязанностей, когда ему на лапу рухнул обломок колонны, из-за чего возникло заражение крови, и Протей скончался в течение суток.

И вот, когда с начала марта собаки стали возвращаться по домам, выполнив свой долг, Турецкие Авиалинни особым распоряжением запретили (!!) перевозить их багажном отсеке, где, как правило, перевозят животных. Условия, конечно, комфортные, безопасные, но всё же питомцы летят в странном для них помещении, без двуногих друзей, и, конечно же, без стресса не обходится. Компания Турецкие Авиалинии, в знак особого уважения к заслугам собак, распорядилась перевозить их в пассажирском салоне, рядом с проводником. Для этого каждой собаке было выделено отдельное место. А если в первом классе были свободные кресла, то собаки и их проводники получили право лететь первым классом.

Другие авикомпании — от Австрийских авиалиний, до Иберии тут же последовали примеру турецких коллег и отдали соответствующие распоряжения.

Ни одна собака-спасатель не летела домой в багажном отсеке. Все они гордо восседали на пассажирских креслах, а особо удачливые летели первым классом. Всех их кормили отборной, специально для них приготовленной едой (по согласованию с проводниками).

Что касается павшего Протея, то турецкие власти уже приняли решение поставить статую в честь собак-спасателей, которая будет изображать Протея, как представителя всего героического собачьего народа.

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