Какой спад? Канадцы всех поколений по-прежнему оптимистично настроены в отношении недвижимости

Согласно опросу, 60% считают, что недвижимость будет соответствовать или превосходить другие финансовые вложения в ближайшие 10 лет.

Падение цен на жилье и экономическая неопределенность не отвратили канадцев от рынка жилья, поскольку люди всех возрастных групп настроены оптимистично в отношении недвижимости, согласно новому исследованию.

49% считают, что покупка жилья принесет такую же или лучшую отдачу, чем другие инвестиции, в течение следующих 12 месяцев, согласно отчету generational trends, опубликованному 15 марта компанией Mustel. Group и Sotheby’s International Realty Canada. Согласно опросу, люди еще более оптимистично оценивают показатели недвижимости в долгосрочной перспективе, и 60% считают, что недвижимость будет соответствовать или превосходить другие финансовые вложения в ближайшие 10 лет.

В результате канадцы всех возрастов стремятся попасть на рынок жилья, и опрос предполагает, что пандемия, возможно, помогла ускорить мечты о домовладении. Во всех поколениях 35% говорят, что у них больше шансов купить дом, чем было в январе 2020 года. Домовладельцы также более склонны к продаже. Треть опрошенных говорят, что у них больше шансов выставить свой дом на продажу в течение следующих пяти лет, чем было до начала пандемии.

Эти выводы сделаны на фоне значительного охлаждения рынка жилья по сравнению с его пиком, поскольку повышенная инфляция и, как следствие, более высокие процентные ставки оказали давление на цены. По данным Канадской ассоциации недвижимости, средняя цена на жилье упала на 12 процентов в 2022 году и, как ожидается, упадет еще на шесть процентов в этом году. Экономика также ослабевает, и многие экономисты прогнозируют, что страна скатится в рецессию где-то в этом году. Вдобавок к этому растущая стоимость жизни увеличивает повседневные расходы, и многие люди берут на себя все больше долгов, чтобы свести концы с концами. Более высокие процентные ставки также значительно удорожили перспективу выплаты ипотечного кредита, сделав домовладение недосягаемым для многих.

Тем не менее, этого недостаточно, чтобы отбить у людей желание покупать недвижимость, заявили в Sotheby’s Canada.