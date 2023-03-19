Продажи жилья в Канаде выросли в феврале

По данным Канадской ассоциации недвижимости (CREA), продажи жилья в стране выросли на 2,3% в феврале по сравнению с предыдущим месяцем, и этот рост произошел, несмотря на дальнейшее сокращение числа новых объектов недвижимости по всей стране.

По данным Канадской ассоциации недвижимости (CREA), продажи жилья в стране выросли на 2,3% в феврале по сравнению с предыдущим месяцем, и этот рост произошел, несмотря на дальнейшее сокращение числа новых объектов недвижимости по всей стране.

Количество объектов недвижимости, перешедших из рук в руки, значительно сократилось (на 40%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда процентные ставки оставались низкими, а рынок жилья все еще продолжал стремительно расти, хотя результаты показали улучшение по сравнению с январем, когда активность оставалась в основном на прежнем уровне.

По данным CREA, количество вновь выставленных на продажу объектов недвижимости сократилось на 7,9% в месячном исчислении, при этом индекс цен на жилье MLS снизился на 1,1% по сравнению с январем и на 15,8% по сравнению с февралем 2022 года.

Председатель CREA Джилл Аудил заявила, что февральские результаты показали потенциал для “более устойчивого рынка в будущем”, но добавила, что форма рынка 2023 года будет неясна самое раннее до весны.

“Хотя мы пока не видим этого в данных о продажах или листингах, я бы ожидала, что домовладельцы готовят недвижимость к выходу на рынок, а потенциальные покупатели получают предварительное одобрение ипотеки”, – сказала она.

Старший экономист ассоциации Шон Кэткарт сказал, что ее февральские данные демонстрируют сохраняющееся сходство с 2019 годом, последним годом перед пандемией COVID-19, с более жесткими рыночными условиями и меньшим ежемесячным снижением цен.

“Самым большим сходством было резкое падение числа новых объявлений с учетом сезонных колебаний”, – добавил он. “Будущие продавцы, многие из которых также станут покупателями, скорее всего, выжидают удобного момента, чтобы составить список и купить что-то еще”.