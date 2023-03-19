В Монреале построили инсектарий без барьеров

Архитектурные студии Kuehn Malvezzi, Pelletier de Fontenay и Jodoin Lamarre Pratte Architectes создали зоопарк и музей насекомых в застекленном здании с пилообразной крышей и внутренними помещениями, имитирующими ощущение жука.

Монреальский инсектарий является частью Space for Life, района научных музеев в Олимпийском парке Монреаля, в котором также находятся планетарий и ботанический сад.

Основанный в 1990 году, инсектарий содержит места обитания живых насекомых, галереи для демонстрации сохранившихся образцов и интерактивные пространства, позволяющие почувствовать себя насекомым.

Авторы стремились создать возможность тесного контакта людей с насекомыми, что по их мнению может изменить отношение общественности к насекомым.

Монреальский инсектарий состоит из трех ключевых элементов. Основным компонентом является двухэтажное стеклянное здание с прямоугольной планировкой и пилообразной крышей.

Чуть в стороне находится куполообразное сооружение, «которое прорывается сквозь землю в виде насыпи», — говорится в сообщении студии. Перед зданием находится сад опылителей и входная площадка, где можно увидеть порхающих бабочек.

Помещения предназначены для того, чтобы «различными способами дезориентировать человеческие чувства и имитировать вид, звук и движение насекомых», — говорится в сообщении студии.

В одной комнате большой экран с мерцающими пикселями имитирует зрение мухи. В другом помещении есть звуковые вибрации, которые передаются через решетчатый пол и имитируют ощущения насекомого в его теле.

Дорожка проходит через целый ряд микроклиматов, поддерживающих различные виды насекомых и растений. В общей сложности в помещении содержится около 175 видов насекомых и 150 различных видов растений.

Другие помещения внутри главного здания включают производственную теплицу, лабораторию, творческую мастерскую и зоны для сотрудников.

Другие недавние музейные проекты в Северной Америке включают дополнение Studio Gang к Музею естественной истории в Нью-Йорке и Первый американский музей в Оклахоме Джонсона Фейна.