В Канаду из Новой Зеландии завезли почти 2 млн пчел

Более 1,75 млн пчел из Новой Зеландии завезены в Канаду, на остров Ванкувер.

В настоящий момент полезные насекомые акклиматизируются к климату нового места обитания. Позднее их отвезут в Саскачеван, чтобы начать опыление рапса и других культур. Импортированные пчелы увеличат общее число пчел в регионе до 3,5 млн.

Техник одной из пасек Райан Оман, помогающий ухаживать за импортированными насекомыми, сообщил, что когда большая часть Западной Канады «разморозится немного больше», пчелы будут перевезены на новое место жительства. Это, по его словам, должно произойти в конце апреля — начале мая.

Как заявили специалисты, теплые температуры на острове идеальны, но отсутствие цветущих цветов требует, чтобы пчел кормили сахарным сиропом и искусственной пыльцой. Оман сказал, что Новая Зеландия считается безопасным местом для импорта пчел.

Необходимость импорта этих насекомых в Канаду связана с продолжающимся вымиранием в стране, вызванным, по словам специалистов, клещами варроа. «Варроа разрушает, это вызывает хаос в улье. С ним сложно иметь дело. Мы начинаем видеть устойчивость ко многим распространенным методам лечения», — посетовал Оман. Он сообщил, что импорт будет продолжаться до тех пор, пока канадские пчеловоды не смогут производить достаточно пчел, чтобы делиться с другими в бизнесе.