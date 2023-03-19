Материнская смертность в США выросла до уровня 1965 года

Уровень материнской смертности в 2021 году резко вырос на 40% по сравнению с 2020 годом, следует из опубликованных 16 марта данных Центров США по контролю и профилактике заболеваний.

Материнская смертность в США в 2021 году составила 32,9 женщины на 100 тысяч живорождений. Это почти в два раза больше, чем в 2018 году, когда этот показатель составил 17,4. При этом предыдущий раз материнская смертность в США достигала столь высоких значений в 1965 году.

Всемирная организация здравоохранения определяет материнскую смерть как «смерть женщины во время беременности или в течение 42 дней после прерывания беременности, независимо от продолжительности и места беременности, по любой причине, связанной с беременностью или усугубленной ею».

По последним данным, уровень материнской смертности в США, составляющий 32,9 случая на 100 000 живорождений, является самым высоким в странах с высоким уровнем дохода.

Для сравнения, уровень материнской смертности в Великобритании составляет менее одной трети от уровня в США, если предположить, что показатели с 2020 года останутся стабильными в 2021 году. В Норвегии самый низкий уровень материнской смертности — 1,7 на 100 000 живорождений. В России этот показатель был равен 13.7 — значительно ниже, чем в США (21.1), и чуть выше, чем в Канаде (11).

Либеральные СМИ в США попытались списать рост материнской смертности на коронавирус, однако приведенная CDC статистика с 2018 года эту гипотезу не подтверждает, поскольку материнская смертность в США в 2018 году составила 17.4 на 100 тысяч живорождений, в 2019 году — 20.1, в 2020 году — 23.8, в 2021 году — 32.9.

По данным ВОЗ, уровень материнской смертности в США вырос на 78% в период с 2000 по 2020 год, в то время как в большинстве других стран он снизился.

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, сердечно-сосудистые заболевания, такие как легочная эмболия, неконтролируемое кровотечение и проблемы, связанные с гипертонией, являются основными причинами смерти, связанной с беременностью, в США.

По словам врачей, некоторые осложнения во время беременности и после родов, вероятно, связаны с ростом ожирения и ухудшением здоровья сердца в США. По данным CDC, около 42% взрослых в США страдают ожирением, почти половина имеет высокое кровяное давление, около 11% страдают диабетом и 38% находятся в преддиабетном состоянии.