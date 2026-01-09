Telegram представил первое крупное обновление 2026 года с ИИ-пересказом и новым дизайном

Ключевым нововведением стала функция автоматического пересказа длинных текстов. С помощью искусственного интеллекта Telegram теперь способен кратко излагать содержание объёмных сообщений и публикаций в каналах, позволяя пользователям за считанные секунды понять суть материала, не читая его полностью. По мнению разработчиков, это особенно актуально в условиях постоянно растущего информационного потока и дефицита времени.

Новая функция ориентирована на активных читателей новостных и аналитических каналов. Она помогает быстрее ориентироваться в повестке дня, выделять главное и принимать решение — стоит ли углубляться в полный текст публикации.

Отдельное внимание в обновлении уделено вопросам безопасности и конфиденциальности. Для работы ИИ-пересказа Telegram использует модели с открытым исходным кодом, размещённые на децентрализованной платформе Cocoon. Все пользовательские запросы проходят надёжное шифрование, что, как подчёркивают в компании, исключает утечку данных и доступ третьих лиц к содержимому сообщений.

Существенные изменения коснулись и внешнего вида приложения на устройствах Apple. Интерфейс Telegram для iOS был переработан в фирменном стиле компании Apple и получил визуальные эффекты «жидкого стекла» (Liquid Glass). Полупрозрачные элементы, плавные анимации и световые переливы теперь применяются ко всем разделам приложения, создавая ощущение глубины и динамики.

В настройках также появилась новая опция управления визуальными эффектами. Пользователи могут адаптировать интерфейс под возможности своего устройства, снижая нагрузку на систему, экономя заряд аккумулятора и повышая общую производительность.

Эксперты отмечают, что обновление подчёркивает стратегию Telegram на сочетание современных ИИ-технологий, строгой защиты данных и продуманного пользовательского опыта. По их мнению, внедрение интеллектуального пересказа текстов может задать новый стандарт для мессенджеров и социальных платформ в ближайшие годы.