Новости Operation Nez Rouge подвела итоги: меньше поездок — но больше ответственности на дорогах
Operation Nez Rouge подвела итоги: меньше поездок — но больше ответственности на дорогах

Виктория Христова Янв 8, 2026 Новости, Новости провинции Квебек Оставить комментарий 43 Просмотров

Организация Operation Nez Rouge сообщила о в целом положительных результатах своей службы «трезвого водителя» в период рождественских и новогодних праздников, несмотря на снижение числа поездок и волонтёров в рамках 42-й кампании в Квебеке.

 

Согласно отчёту, опубликованному в понедельник, с 28 ноября по 31 декабря по всей провинции было обеспечено 18 393 безопасных поездки благодаря участию 17 735 волонтёров. Для сравнения, годом ранее 19 495 добровольцев помогли добраться домой 20 950 клиентам.

Исполнительный директор Operation Nez Rouge Мэрилин Виньо не видит поводов для беспокойства в этих цифрах. В интервью The Canadian Press она подчеркнула, что снижение активности не следует воспринимать негативно.

«Мы можем предположить, что в обществе растёт уровень ответственного поведения, — отметила Виньо. — Это снижение не обязательно говорит об ослаблении интереса к вопросам безопасности дорожного движения».

Свою роль сыграли и погодные условия. По словам руководителя, декабрьские дожди и ледяные осадки неоднократно вынуждали организацию корректировать работу.

«Иногда колл-центры приходилось закрывать из соображений безопасности, а в других случаях плохая погода просто отпугивала часть волонтёров и влияла на участие», — пояснила она.

При этом в середине декабря был зафиксирован заметный всплеск спроса на услуги. Особенно активными стали выходные 13 и 14 декабря.

«В это время проходит множество корпоративных вечеринок, начинается активная фаза праздничных мероприятий, — рассказала Виньо. — В такие вечера мы видели почти 2 400 поездок только за одну пятничную ночь по всему Квебеку».

На общеканадском уровне Operation Nez Rouge обеспечила 22 996 поездок при участии 21 766 волонтёров. В Нью-Брансуике, в отличие от Квебека, показатели выросли: там было совершено 1 194 поездки при поддержке 1 176 добровольцев.

Организация уже подтверждает возвращение кампании в следующем году. Запись волонтёров на следующий сезон откроется в ноябре 2026 года.

«Волонтёров никогда не бывает слишком много, — подчеркнула Мэрилин Виньо. — Чем больше людей нам помогает, тем эффективнее мы можем работать — сокращать время ожидания и увеличивать количество безопасных поездок».

 

