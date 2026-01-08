Забастовка работников STM подходит к концу, но переговоры по-прежнему на паузе

Месячная забастовка 2 400 работников по техническому обслуживанию Монреальского управления общественного транспорта (STM) должна завершиться в конце следующей недели, однако дата возобновления переговоров между сторонами до сих пор не определена.

В понедельник STM заявило, что его переговорная группа готова вернуться за стол переговоров «даже в период праздничных дней». В транспортной компании подчёркивают, что за последние месяцы было проведено не менее 120 встреч, шесть месяцев посредничества и 45 дней официальной процедуры примирения, однако соглашения с профсоюзом достичь так и не удалось.

Забастовка, начавшаяся 11 декабря, проходит в форме отказа от сверхурочной работы и завершится 11 января в 23:59. По данным STM, по состоянию на 5 января для обеспечения нормального уровня обслуживания требовалось 1 320 транспортных средств, при этом не хватало около 100 автобусов, что продолжает сказываться на работе сети.

Это уже четвёртая акция протеста данного профсоюза, входящего в состав Конфедерации национальных профсоюзов (CSN). Ранее его члены объявляли забастовки в июне, затем в сентябре–октябре и в третий раз — в ноябре.

На фоне продолжающегося трудового конфликта STM удалось достичь договорённостей с тремя другими крупными профсоюзами. Среди них — крупнейший союз, представляющий около 4 500 водителей автобусов и машинистов метро, профсоюз 1 300 административных и технических работников, а также объединение 800 специалистов. Все они аффилированы с Федерацией трудящихся Квебека (FTQ).

Несмотря на достигнутые соглашения, ситуация с обслуживающим персоналом остаётся нерешённой, и пользователи общественного транспорта по-прежнему ощущают последствия конфликта.

Подробнее об этой и других новостях Монреаля можно узнать на нашей Телеграм-странице https://t.me/NewsCMG