«Рюкзак достоинства»: в Монреале создали символ уважения к сборщикам тары

В Монреале представили необычный зелёный рюкзак, призванный не только облегчить труд людей, собирающих бутылки и банки для переработки, но и изменить общественное отношение к профессии, которая до сих пор остаётся стигматизированной, несмотря на её очевидную пользу для города и экологии.

Лёгкий, водонепроницаемый и вытянутый по форме рюкзак способен вместить до 240 алюминиевых банок. Он стал прочной и удобной альтернативой хрупким пластиковым пакетам, с которыми сборщики тары — так называемые binners — обычно обходят синие контейнеры и мусорные баки. На спине рюкзака светоотражающими буквами нанесена надпись Montréal Urban Recycling Crew, что повышает безопасность людей, часто работающих в ночное время.

Проект получил название The Dignity Bag — «Рюкзак достоинства». Его намеренно сделали заметным и узнаваемым, чтобы привлечь внимание к людям, которые, по словам авторов, «работают в тени» и нередко сталкиваются с пренебрежением. Концепцию разработали дизайнеры Стюарт Макмиллан и Жан-Филипп Дюгаль из креативной студии No Fixed Address (NFA). Для Дюгаля тема особенно личная — сбором тары занимались члены его семьи.

«Мы увидели проблему сразу с двух сторон: у этих людей нет подходящих инструментов для работы, а общество почти не понимает, кто они, почему этим занимаются и насколько важен их вклад», — объясняет Макмиллан. — «На самом деле они являются крайне важной частью системы переработки, особенно в больших городах».

Создатели надеются, что муниципальные власти и общественные организации будут закупать рюкзаки, себестоимость которых составляет около 40 долларов, и передавать их сборщикам. Среди них — Алекс Верден, уже пять лет собирающий банки на улицах Монреаля. Работая в основном ночью и ориентируясь на контейнеры, выставленные для вывоза, он собирает около тысячи бутылок и банок в день, зарабатывая от 100 до 125 долларов за смену продолжительностью до 12 часов.

«Мне нравится быть самому себе начальником и работать в своём ритме», — говорит Верден. Эти деньги помогают ему оплачивать жильё, текущие расходы и иметь небольшой финансовый запас.

Однако работа далека от лёгкой: постоянные наклоны к высоким контейнерам перегружают спину и суставы, порезы от острых краёв банок — обычное дело. Нет ни оплачиваемых больничных, ни страховки от производственных травм. Добавляются и социальные трудности — грубость, агрессия, требования «убраться с улицы».

«Это до сих пор не считается социально приемлемой работой», — отмечает Верден. — «Раньше считалось, что этим занимаются только алкоголики или бездомные. В Квебеке сборщиков тары и сегодня часто недооценивают».

При разработке прототипов дизайнеры консультировались с самими сборщиками, а затем объединились с монреальским кооперативом Les Valoristes, созданным в 2012 году для поддержки людей, занимающихся возвратом вторсырья, и для популяризации их вклада в общество. Из-за отказов в депаннёрах и супермаркетах, не готовых принимать большие объёмы тары, кооператив открыл первый пункт приёма под мостом Жака-Картье. Сегодня он работает в здании бывшего автовокзала Voyageur на углу улиц Берри и де Мезоннёв.

Каждый день сюда приходят десятки людей с сумками, коробками, пакетами и даже санками, наполненными бутылками и банками. Волонтёры пересчитывают тару и сразу выплачивают деньги. В отличие от автоматов в магазинах, здесь принимают всё — даже смятые банки. В день через пункт проходит от 20 до 50 тысяч единиц тары.

«Благодаря этим людям миллионы бутылок и банок не гниют в парках и реках и не попадают на свалки, а получают вторую жизнь», — подчёркивает содиректор Les Valoristes Карин Прожан. В прошлом году сборщики сдали сюда более 7 миллионов контейнеров.

Помимо финансовой стороны, пункт приёма стал местом общения и уважительного отношения. Вопреки стереотипам, большинство сборщиков не являются бездомными: исследование 2021 года показало, что 88% из них имеют жильё, а почти половина окончила среднюю школу. Доходы идут на оплату аренды, еду и базовые нужды, а число сборщиков продолжает расти.

Среди посетителей есть 88-летняя женщина, две подруги, которые на вырученные деньги иногда позволяют себе обед в кафе, и женщина, копящая на авиабилет, чтобы навестить семью за границей.

«К нам приходят не только пенсионеры, — говорит Прожан. — Есть молодые люди, люди с основной работой. Самые разные».

Авторы проекта продолжают дорабатывать дизайн «Рюкзака достоинства», делая его более компактным и удобным для переноски. Пока изготовлено 25 экземпляров, которые планируют передать бесплатно. Запросы уже поступают из других городов Квебека, включая Труа-Ривьер и Римуски.

«Я думаю, это поможет добавить уважения к тому, что мы делаем», — говорит Верден. По его словам, отношение постепенно меняется: некоторые жители стали складывать тару отдельно и даже здороваются.

«Это действительно ценно», — признаётся он.

