В Квебеке тысячи семей приняли участие в 24-часовом «семейном перерыве» от экранов

В ответ на растущие опасения по поводу чрезмерного времени, проводимого за экранами, тысячи семей Квебека 24 мая приняли участие во втором ежегодном 24-часовом «Семейном перерыве» — инициативе, призванной полностью отказаться от использования телефонов, планшетов, телевизоров и компьютеров на целые сутки.

Суть инициативы

Эта акция проводится в рамках Месяца осведомлённости о психическом здоровье и направлена на то, чтобы напомнить о важности баланса между цифровой и реальной жизнью. Организатором выступила Кароланн Кампо, советник по профилактике рисков, связанных с использованием экранов, в организации Capsana. Проект реализуется при поддержке правительства Квебека, которое финансирует мероприятия, повышающие информированность о влиянии экранного времени на психическое здоровье.

Масштаб и успех

В прошлом году в акции приняли участие 25 000 семей, и, по словам организаторов, в этом году количество участников не уступило, а возможно, даже превысило этот показатель. Семьи по всему Квебеку на сутки отказались от гаджетов, чтобы провести время вместе, заняться спортом, творчеством и живым общением.

Почему это важно?

Современные исследования показывают, что чрезмерное использование цифровых устройств связано с повышенным уровнем стресса, тревожности, нарушением сна и снижением концентрации — особенно у детей и подростков. Такие инициативы помогают напомнить о ценности личного общения, совместных игр и прогулок, а также о необходимости осознанного отношения к цифровым привычкам.

Перспективы

Организаторы надеются, что 24-часовой «семейный перерыв» станет ежегодной традицией и будет способствовать формированию более здоровых и гармоничных отношений с технологиями в обществе.

24 часа без экранов — это не только вызов, но и возможность для семей восстановить связь друг с другом, перезагрузиться и задуматься о балансе между цифровым и реальным миром.

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