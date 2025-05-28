Весенний сезон благотворительных гала в Монреале: рекордные суммы ради здоровья и поддержки общин

В последние недели в Монреале прошёл ряд масштабных благотворительных мероприятий, собравших сотни гостей и сотни тысяч долларов для важнейших проектов в сфере здравоохранения и поддержки общин.

Гала Фонда госпиталя Лашин: $406 500 на модернизацию больницы

В отеле Montreal Airport Marriott In-Terminal Hotel состоялся ежегодный гала-вечер Фонда госпиталя Лашин, который собрал впечатляющую сумму — $406 500 — в поддержку кампании Dream Big: Lachine Hospital. Это совместный проект Фонда госпиталя Лашин и Фонда McGill University Health Centre (MUHC), направленный на приобретение современного медицинского оборудования и повышение качества медицинской помощи на Западном острове Монреаля.

Гости вечера погрузились в атмосферу элегантного круизного лайнера, насладились изысканным ужином, развлекательной программой и аукционом. Как отметил сопредседатель гала Ив Бошан, «госпиталь Лашин — опора для нашего сообщества, и сегодня мы делаем шаг к ещё более светлому будущему». Собранные средства позволят оснастить больницу передовыми технологиями, а модернизированное учреждение откроется уже в 2026 году.

Hollywood Glam Gala: поддержка чернокожей общины Западного острова

В Le Challenger в Сен-Лоране прошёл гала-вечер West Island Black Community Association (WIBCA) в стиле Голливуда. Средства, собранные на этом мероприятии, направлены на капитальную кампанию по реконструкции общинного центра WIBCA. Благодаря этому центр сможет и дальше бесплатно предоставлять образовательные, культурные и оздоровительные программы для всех жителей района.

Sammy’s Gala: борьба с редким заболеванием

В конференц-центре Plaza Volare в Сен-Лоране состоялся ежегодный Sammy’s Gala — благотворительный вечер, вдохновлённый историей 24-летнего Сэмми Кавалларо, живущего с диагнозом спинальная мышечная атрофия (SMA). За 20 лет мероприятие собрало более $2 миллионов для организации Cure SMA Canada. В 2025 году гала принесла ещё $140 000 на поддержку исследований и помощи пациентам.

Эти события не только укрепляют солидарность монреальцев, но и позволяют реализовать масштабные проекты, которые делают жизнь в городе лучше и безопаснее для всех.

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