Иван Демидов и Екатерина Яковлева: ужин в стиле Монреаля

Вечер в одном из самых известных стейкхаусов Монреаля Rib ‘N Reef на Декари запомнился не только гостям, но и персоналу: здесь были замечены новый звёздный нападающий «Монреаль Канадиенс» Иван Демидов и его девушка Екатерина Яковлева. Для молодого хоккеиста, только начинающего свой путь в НХЛ, знакомство с гастрономическими традициями города стало важной частью адаптации к новой жизни.

Особый приём для особых гостей

Владелец ресторана Питер Катсудас лично позаботился о том, чтобы пара получила лучший сервис: их обслуживал опытный официант Коста, хорошо знакомый с предпочтениями клиентов. Для Демидова и Яковлевой был выбран классический сет: коктейль из креветок, салат «Цезарь», филе миньон весом 10 унций, а на десерт — креп-сюзет и черри джубили. Екатерина предпочла разделить с Иваном только салат и десерт, оставив основное блюдо хоккеисту.

Новый этап в жизни и карьере

Для Ивана Демидова этот ужин стал частью насыщенного межсезонья: после короткого отдыха с Екатериной в Пунта-Кане он вернулся в Монреаль, чтобы лучше познакомиться с городом, его культурой и жителями. Демидов активно занимается языковой практикой, совершенствуя английский и французский, а также уже приступил к тренировкам под руководством специалистов клуба, готовясь к дебютному сезону в НХЛ.

Надежда «Канадиенс» и фаворит болельщиков

Переход Демидова в «Монреаль Канадиенс» стал одним из самых обсуждаемых событий межсезонья. Молодой форвард считается главной надеждой клуба и одним из фаворитов на приз лучшему новичку лиги в сезоне 2025–2026. Его появление в общественных местах города вызывает живой интерес у болельщиков и журналистов, а сам Иван с удовольствием открывает для себя новые стороны жизни в Канаде.

Ужин Ивана Демидова и Екатерины Яковлевой в Rib ‘N Reef — не просто гастрономическое событие, а символ нового начала для одного из самых перспективных игроков НХЛ и его спутницы в сердце хоккейного Монреаля.

А кроме того, хоккеист «Монреаль Канадиенс» Иван Демидов стал обладателем новой Audi RS6 2025 года. По видео, опубликованному автосалоном города Монреаль, запечатлено, как молодой нападающий вручает фирменные футболки клуба сотрудникам, фотографируется и получает ключи от машины.

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