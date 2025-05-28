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Новости Легендарная пекарня Kosher Quality меняет владельца: новая глава в истории монреальской классики

Легендарная пекарня Kosher Quality меняет владельца: новая глава в истории монреальской классики

Степан Артемьевский Май 28, 2025 Новости, Новости провинции Квебек Оставить комментарий 14 Просмотров

Почти полвека Дэвид Кляйн был бессменным руководителем знаменитой кошерной пекарни Kosher Quality на авеню Виктория в районе Кот-де-Неж. В этом году он принял решение продать бизнес Сими Венгеру и сети Fooderie Market, которая появилась восемь лет назад на авеню дю Пар.

 

Передача традиций и мечта детства

Для Сими Венгера эта покупка — не просто бизнес-решение, а исполнение давней мечты: он вырос на той же улице, где находится пекарня, и с детства был её постоянным посетителем. Венгер планирует модернизировать заведение, сохранив при этом его узнаваемое имя — возможно, в будущем оно будет называться «Kosher Quality by Fooderie».

Новый этап, но прежние ценности

Дэвид Кляйн не уходит полностью: он останется работать в пекарне на неполной ставке, чтобы поддержать плавный переход и сохранить традиции, которые сделали Kosher Quality одной из визитных карточек еврейской Монреаля.

Планы на будущее

Сими Венгер также сообщил о намерении расширять бренд Fooderie: в его планах — открытие филиала в Южной Флориде. Таким образом, монреальская классика может получить новое дыхание и выйти на международный уровень.

Смена владельца для Kosher Quality — это не конец эпохи, а начало новой главы, в которой сочетаются уважение к традициям и стремление к развитию. Пекарня продолжит радовать жителей Монреаля любимой выпечкой, сохраняя свой уникальный дух и качество.

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