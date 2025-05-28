Легендарная пекарня Kosher Quality меняет владельца: новая глава в истории монреальской классики

Почти полвека Дэвид Кляйн был бессменным руководителем знаменитой кошерной пекарни Kosher Quality на авеню Виктория в районе Кот-де-Неж. В этом году он принял решение продать бизнес Сими Венгеру и сети Fooderie Market, которая появилась восемь лет назад на авеню дю Пар.

Передача традиций и мечта детства

Для Сими Венгера эта покупка — не просто бизнес-решение, а исполнение давней мечты: он вырос на той же улице, где находится пекарня, и с детства был её постоянным посетителем. Венгер планирует модернизировать заведение, сохранив при этом его узнаваемое имя — возможно, в будущем оно будет называться «Kosher Quality by Fooderie».

Новый этап, но прежние ценности

Дэвид Кляйн не уходит полностью: он останется работать в пекарне на неполной ставке, чтобы поддержать плавный переход и сохранить традиции, которые сделали Kosher Quality одной из визитных карточек еврейской Монреаля.

Планы на будущее

Сими Венгер также сообщил о намерении расширять бренд Fooderie: в его планах — открытие филиала в Южной Флориде. Таким образом, монреальская классика может получить новое дыхание и выйти на международный уровень.

Смена владельца для Kosher Quality — это не конец эпохи, а начало новой главы, в которой сочетаются уважение к традициям и стремление к развитию. Пекарня продолжит радовать жителей Монреаля любимой выпечкой, сохраняя свой уникальный дух и качество.

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