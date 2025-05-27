EMSB объединяет усилия с альтернативной школой Ulluriaq для поддержки подростков коренных народов

English Montreal School Board (EMSB) начал сотрудничество с альтернативной школой Ulluriaq, расположенной в районе Нотр-Дам-де-Грас (NDG), которая оказывает поддержку коренным подросткам из северных регионов, находящимся в группе риска.

Ulluriaq существует уже около шести лет и работает под эгидой Ungava Tulattavik Health Centre. В школу принимают мальчиков из Нунавика и общин вокруг полуострова Унгава. Учреждение состоит из двух частей: исправительного центра и средней школы, которая предоставляет образование подросткам с особыми потребностями и тем, кто находится в группе риска. Особенность школы — акцент на культурную связь и практическое обучение, что помогает сохранить коренные традиции и адаптироваться к жизни.

Жизнь на севере крайне сложна: высокий уровень суицидов и низкая продолжительность жизни — когда-то она не превышала 21 года. Идея создания Ulluriaq заключалась в том, чтобы не отправлять подростков обратно в северные общины, а дать им возможность познакомиться с более широким миром в городе. Сейчас школа принимает детей, находящихся под опекой или в системе правосудия, чьи родные общины не имеют ресурсов для необходимой поддержки.

EMSB будет отвечать за образовательную часть программы, предоставляя учителей, которые будут работать непосредственно в Ulluriaq. Это сопряжено с рядом сложностей: многие подростки никогда не посещали школу, а те, кто учился, часто имеют травматический опыт. Кроме того, существуют культурные и языковые барьеры — многие воспитанники говорят только на инуктитуте и оторваны от своих корней.

Для эффективной работы преподавателям предстоит изучить культуру и традиции учеников, а также развить навыки коммуникации и преподавания, чтобы помочь подросткам преодолеть трудности.

Осенью прошлого года EMSB нанял двух специалистов по поддержке коренных студентов — Рэймонда Джонсона-Брауна и Курта Кершла, которые будут связующим звеном между EMSB и Ulluriaq. Джонсон-Браун, сам прошедший через систему опеки, отмечает, насколько тяжело для детей оказаться в замкнутой среде, вдали от дома, культуры и языка.

По словам руководителя школы Офира Бенжакоба, сотрудничество с EMSB позволит расширить программу Ulluriaq за рамки традиционного школьного обучения, включая элементы культуры инуитов. «Мы не просто обучаем, мы строим основу для устойчивости, самостоятельности и культурной гордости, — говорит он. — Образование должно быть инструментом для расширения возможностей, а не препятствием на пути к успеху».

Это сотрудничество EMSB и Ulluriaq — важный шаг в поддержке коренных подростков, дающий им шанс на лучшее будущее, сохраняя при этом связь с их культурным наследием.

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