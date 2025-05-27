Монреаль почтили память сотрудников израильского посольства, погибших в Вашингтоне

Вечер памяти был организован общиной Shaar Hashomayim в кратчайшие сроки. Несмотря на присутствие менее полудюжины анти-израильских протестующих, полиция SPVM быстро вывела их за пределы мероприятия, и траурная церемония прошла спокойно.

Перед началом акции генеральный консул Израиля в Монреале Пол Хиршсон назвал 21 мая «ужасным днём для израильского МИДа»: «Более 20 лет мы не теряли никого. Теперь за одну ночь мы потеряли сразу двоих». Он призвал местную еврейскую общину быть бдительной и подчеркнул: «Мы склоняем головы в трауре, но держим их высоко с гордостью, зная, что находимся на правильной стороне истории».

Выступая на церемонии, раввин Адам Шейер из синагоги Shaar Hashomayim и раввин Рубен Пупко из Beth Israel Beth Aaron отметили, что убийство не стало неожиданностью. «Мы здесь в гневе, скорби и боли! Эта молодая пара стояла на пороге новой жизни, мечтая о семье и мире для всех! Это были миротворцы, убитые хладнокровно!» — заявил раввин Шейер. Он добавил, что нельзя сказать, будто никто не ожидал такого исхода: «Это не удивительно, когда в этом самом месте анти-израильские протестующие продолжают выкрикивать лозунги ненависти… Позор им!»

Раввин Пупко подчеркнул, что подобные трагедии — прямое следствие многомесячных агрессивных лозунгов и призывов к насилию на улицах Северной Америки: «Мы предупреждали, что эти лозунги — призывы к насилию. ‘Свободная Палестина’ означает страну без евреев, ‘глобализация интифады’ — это призыв убивать. В ту ночь один человек доказал это!».

Трагедия вызвала широкий резонанс в еврейской и широкой общественности Монреаля, вновь подняв вопросы о росте антисемитизма, безопасности общин и необходимости решительных мер против разжигания ненависти5.