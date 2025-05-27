Монреальская SPCA борется против запрета на домашних животных в арендуемом жилье

В преддверии 1 июля — неофициального дня переезда в Квебеке — Монреальская SPCA проводит акцию «Прогулка за сохранение семей», выступая против так называемых «no-pet clauses» (пунктов о запрете животных) в договорах аренды. Организация призывает все провинциальные политические партии признать такие пункты недействительными.

Почему это важно?

Софи Гайяр, директор по защите животных и юридическим вопросам SPCA, отмечает:

«Мы ежедневно сталкиваемся с последствиями этих крайне жёстких и произвольных ограничений. Страдают не только сами животные и приюты, которые переполнены из-за вынужденных отказов от питомцев, но и семьи, которые разлучают из-за несправедливых условий аренды».

Вынужденное расставание с питомцем при переезде — тяжёлое испытание. Дети особенно привязываются к животным, что важно для их развития. Исследования показывают, что одинокие пожилые люди, живущие с питомцем, чувствуют себя лучше. Однако именно дети, пожилые и люди, страдающие от одиночества, чаще всего оказываются жертвами запрета на животных. Кроме того, жертвы домашнего насилия иногда остаются в опасных условиях, чтобы не расставаться с питомцем.

Масштаб проблемы

По данным SPCA, 52% домохозяйств в Квебеке содержат домашних животных. На фоне жилищного кризиса и роста стоимости жизни запрет на животных в арендуемом жилье становится особенно острой проблемой. Организация отмечает, что договор аренды — это контракт, где сильная сторона (арендодатель) навязывает свои условия слабой стороне (арендатору) без возможности обсуждения.

SPCA подчёркивает: ответственные арендаторы, чьи животные не причиняют ущерба и не создают неудобств, не должны жить в постоянном страхе потерять дом или быть вынужденными расстаться с любимцем.

Последствия для приютов и семей

Каждый день более одного животного сдают в SPCA из-за невозможности найти жильё, где разрешены питомцы.

«Наша команда постоянно сталкивается с обращениями от людей в отчаянии, и влияние на приюты настолько велико, что мы считаем это приоритетной проблемой для всей провинции», — говорит Гайяр. По её словам, многие граждане заявляют, что поддержка отмены запрета на животных может повлиять на их выбор на следующих выборах.

SPCA призывает власти Квебека сделать шаг навстречу семьям и животным — отменить несправедливые запреты и сохранить целостность домашних очагов в условиях непростой жилищной ситуации.

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