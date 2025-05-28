На Île Perrot обсуждают объединение муниципалитетов: жители требуют прозрачности и единого управления

Жители острова Île Perrot собрались в ресторане Station des sports, чтобы обсудить горячую тему — возможное объединение муниципалитетов острова. Встречу организовала гражданская ассоциация Becoming Île Perrot, которая с ноября 2023 года ведёт кампанию за создание единой администрации и более эффективное управление.

Прозрачность и доступ к информации

Главным поводом для встречи стала публикация в недавнем выпуске муниципального бюллетеня Notre-Dame-de-l’Île-Perrot (NDIP) «Quoi de neuf», где были озвучены предполагаемые расходы на проведение исследований по вопросу слияния муниципалитетов. Becoming Île Perrot предоставила официальные документы Министерства муниципальных дел Квебека (MAMH), подтверждающие, что подобные исследования для муниципалитетов бесплатны. Ассоциация считает, что в муниципальном издании была распространена вводящая в заблуждение информация, и требует от совета NDIP исправить публикацию и честно информировать жителей.

«Наша главная забота — это функциональность и то, чтобы граждане получали лучшие возможные услуги», — заявила основатель Becoming Île Perrot Франсин Сен-Дени. Она подчеркнула, что, несмотря на все сложности, объединение необходимо для повышения качества обслуживания жителей и поддержки местного бизнеса.

Что изменит объединение?

В случае объединения четыре муниципалитета — Pincourt, Terrasse-Vaudreuil, L’Île-Perrot и Notre-Dame-de-l’Île-Perrot — будут управляться единой администрацией, обслуживающей более 40 000 жителей. Такой шаг поставит новый муниципалитет в один ряд по численности и влиянию с соседями, такими как Vaudreuil-Dorion и Salaberry-de-Valleyfield, что может значительно усилить его позиции в регионе.

Мнение бизнеса: нужен единый голос

Местный предприниматель и бывший президент Ассоциации торговцев Île Perrot Жерар Фармер, работающий в этом районе с 1981 года, отметил, что нынешняя раздробленность мешает эффективно отстаивать интересы острова:

«Нам нужно увеличить наш геополитический вес, чтобы иметь возможность добиваться коллективных решений по вопросам шоссе, мостов и транспорта в целом», — подчеркнул он.

Итоги

Becoming Île Perrot настаивает на прозрачности, честном информировании и активном участии граждан в обсуждении будущего острова. Вопрос объединения — это не только административная реформа, но и шанс для Île Perrot стать более сильным, влиятельным и удобным для жизни сообществом.

Объединение муниципалитетов может стать историческим шагом, который изменит жизнь острова и его жителей на десятилетия вперёд.

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