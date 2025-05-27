Pomerleau Inc.: культура сотрудничества, инклюзивности и значимых проектов

После двух стажировок и полутора лет работы в Pomerleau Inc. Рафаэль Бурасса-Дескотто решила попробовать себя в другой компании. Однако спустя чуть больше года она вернулась в монреальскую строительную фирму. «Мне понравился мой опыт в другой компании, но именно ценности и корпоративная культура Pomerleau привели меня обратно, — рассказывает Бурасса-Дескотто, помощник руководителя проекта, которая вернулась почти два года назад. — Знаю, это звучит банально, но мы действительно как одна большая семья. Мы хотим работать вместе и помогать друг другу. Мне это очень нравится, и я скучала по этому, когда ушла».

Культура начинается с руководства

Софи Морен, исполнительный вице-президент и главный юрисконсульт, подчёркивает: командная культура компании формируется с самого верха. В свой первый рабочий день шесть с половиной лет назад она встретилась с тогдашним генеральным директором, который сказал ей: «Его главная задача — заботиться о благополучии и счастье сотрудников. Это наследие ощущается до сих пор».

В компании поддерживают командный дух не только на работе, но и через тимбилдинги, стратегические сессии и мероприятия, ориентированные на потребности сотрудников. Морен и Бурасса-Дескотто отмечают важность инициатив по равенству, разнообразию и инклюзии — например, недавнюю панель о женщинах в строительстве. «Женщины делились опытом и советами о том, как быть женщиной в мужской сфере. Это было очень полезно для молодых сотрудниц, таких как я», — говорит Бурасса-Дескотто.

Вместе строя будущее Квебека

Один из самых значимых проектов компании — участие в строительстве Réseau express métropolitain (REM), крупнейшего транспортного проекта Квебека со времён открытия Монреальского метро в 1966 году. В составе консорциума NouvLR Pomerleau работала с международными партнёрами над этим преобразующим город проектом.

Морен вспоминает: «С самого начала было понятно, что этот проект навсегда изменит Монреаль. Для Pomerleau это был первый опыт участия в таком масштабном проекте с таким количеством партнёров из разных стран и с разным опытом. Мы действительно смогли раскрыть лучшие качества каждого участника для успешной реализации контракта».

Она добавляет: «Меня тронуло, когда я увидела работу своих коллег на первых этапах строительства и когда смогла прокатиться на REM вместе с мужем и дочерью. Когда ты много работаешь и видишь, как твой труд меняет жизни людей, это по-настоящему вдохновляет».

Поддержка и командный дух

Даже вне масштабных проектов сотрудники Pomerleau чувствуют поддержку и единство. «Помощь можно получить не только у своей команды. Вне зависимости от подразделения всегда найдётся тот, к кому можно обратиться. Руководство открытое и доступное, — отмечает Бурасса-Дескотто. — Не обязательно быть экспертом во всём, когда вокруг есть правильные ресурсы. Pomerleau — отличный пример этого».

Морен соглашается: успех компании основан на людях. «Общая преданность делу и единое видение двигают компанию вперёд. Для меня честь работать с такой талантливой и мотивированной командой, и я с интересом жду будущих достижений, ведь мы продолжаем вместе развиваться и добиваться успеха».

История Pomerleau — это история сотрудничества, инклюзивности и общих достижений, где каждый сотрудник ценится, поддерживается и вдохновляется строить не только объекты, но и лучшее будущее для всех.

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