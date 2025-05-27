Прогноз погоды в Монреале на ближайшую неделю

На предстоящей неделе погода в Монреале будет преимущественно тёплой и комфортной, с переменной облачностью и периодическими осадками.

Понедельник, 26 мая

Ожидается потепление до около +23 °C. Возможен кратковременный дождь во второй половине дня, но в целом день будет с переменной облачностью и солнцем. Уровень ультрафиолета высокий.

Ожидается потепление до около +23 °C. Возможен кратковременный дождь во второй половине дня, но в целом день будет с переменной облачностью и солнцем. Уровень ультрафиолета высокий. Вторник, 27 мая

Преобладающая солнечная и приятная погода. Температура останется комфортной, без существенных осадков.

Преобладающая солнечная и приятная погода. Температура останется комфортной, без существенных осадков. Среда, 28 мая

День будет солнечным и тёплым, идеальным для прогулок и активного отдыха на свежем воздухе.

День будет солнечным и тёплым, идеальным для прогулок и активного отдыха на свежем воздухе. Четверг, 29 мая

Во второй половине дня ожидаются несколько кратковременных ливней, при этом температура останется умеренно тёплой.

Во второй половине дня ожидаются несколько кратковременных ливней, при этом температура останется умеренно тёплой. Пятница, 30 мая

Погода будет ветреной, с несколькими дождями в течение дня. Температура немного снизится, но останется комфортной.

Погода будет ветреной, с несколькими дождями в течение дня. Температура немного снизится, но останется комфортной. Суббота, 31 мая

День будет облачным и прохладным по сравнению с предыдущими, с возможным отсутствием осадков.

В целом, неделя обещает быть разнообразной, но без резких перепадов температуры, что позволит жителям и гостям Монреаля наслаждаться весенней погодой и планировать свои дела с учётом кратковременных дождей.

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