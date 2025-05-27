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Новости Прогноз погоды в Монреале на ближайшую неделю

Прогноз погоды в Монреале на ближайшую неделю

Виктория Христова Май 27, 2025 Новости, Новости провинции Квебек Оставить комментарий 10 Просмотров

На предстоящей неделе погода в Монреале будет преимущественно тёплой и комфортной, с переменной облачностью и периодическими осадками.

 

  • Понедельник, 26 мая
    Ожидается потепление до около +23 °C. Возможен кратковременный дождь во второй половине дня, но в целом день будет с переменной облачностью и солнцем. Уровень ультрафиолета высокий.
  • Вторник, 27 мая
    Преобладающая солнечная и приятная погода. Температура останется комфортной, без существенных осадков.
  • Среда, 28 мая
    День будет солнечным и тёплым, идеальным для прогулок и активного отдыха на свежем воздухе.
  • Четверг, 29 мая
    Во второй половине дня ожидаются несколько кратковременных ливней, при этом температура останется умеренно тёплой.
  • Пятница, 30 мая
    Погода будет ветреной, с несколькими дождями в течение дня. Температура немного снизится, но останется комфортной.
  • Суббота, 31 мая
    День будет облачным и прохладным по сравнению с предыдущими, с возможным отсутствием осадков.

В целом, неделя обещает быть разнообразной, но без резких перепадов температуры, что позволит жителям и гостям Монреаля наслаждаться весенней погодой и планировать свои дела с учётом кратковременных дождей.

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