Прогноз погоды в Монреале на ближайшую неделю

На предстоящей неделе погода в Монреале будет преимущественно тёплой и комфортной, с переменной облачностью и периодическими осадками.
- Понедельник, 26 мая
Ожидается потепление до около +23 °C. Возможен кратковременный дождь во второй половине дня, но в целом день будет с переменной облачностью и солнцем. Уровень ультрафиолета высокий.
- Вторник, 27 мая
Преобладающая солнечная и приятная погода. Температура останется комфортной, без существенных осадков.
- Среда, 28 мая
День будет солнечным и тёплым, идеальным для прогулок и активного отдыха на свежем воздухе.
- Четверг, 29 мая
Во второй половине дня ожидаются несколько кратковременных ливней, при этом температура останется умеренно тёплой.
- Пятница, 30 мая
Погода будет ветреной, с несколькими дождями в течение дня. Температура немного снизится, но останется комфортной.
- Суббота, 31 мая
День будет облачным и прохладным по сравнению с предыдущими, с возможным отсутствием осадков.
В целом, неделя обещает быть разнообразной, но без резких перепадов температуры, что позволит жителям и гостям Монреаля наслаждаться весенней погодой и планировать свои дела с учётом кратковременных дождей.
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