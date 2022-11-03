Срочная помощь собаке или кошке, если те попали в беду

Как оказать первую помощь четвероногому другу, попавшему в беду (от удара автомобилем до укуса змеёй)

Что делать прежде всего, если с вашим домашним животным случилось несчастье. Какие действия желательно предпринять в первую очередь для спасения животного.

Разумеется, необходимо обратиться к ветеринару, это понятно. Но что можно делать самому сразу же после несчастного случая или же если состояние вашего питомца вдруг и внезапно резко ухудшилось.

В таком случае необходимо предпринять следующие действия:

Измерить пульс. Для измерения пульса надо приложить руку к бедренной артерии, которая проходит с внутренней стороны бедра. Если пульс менее 15 ударов в минуту, это очень и очень плохо, помощь ветеринара срочно необходима, потому что животное не может дышать. Как правило, у собачек и котов пульс варьируется от 60 до 160 ударов в минуту (частота зависит от породы и размера, но менее 60 в любом случае тревожный симптом, а 15 и меньше – очень и очень тревожный. Измерить температуру. У собак и кошек она примерно 38-39 градусов. Желательно ввести термометр в задний проход (взять особый “ректальный” градусник). Если температура превысила 39% – надо обращаться к врачу. И наоборот, если она ниже 38 градусов, надо животное согреть, хотя бы накрыв тёплым одеялом и опять же обращаться к врачу. Если собачка или кошечка поранились, в первую очередь сделайте лёгкий компресс с физиологическим раствором, аккуратно очистите рану. Затем обрежьте шерсть вокруг раны (ножницами, которые надо дезинфицировать), и опять же, аккуратно очистите ранку. Если собачка проглотила предмет (игрушку, кусок еды, материи и т.д.) и явно задыхается, немедленно введите пальцы в горло и попытайтесь найти и удалить проглоченнный предмет. Если собака вдруг начинает чихать, кашлять, не мешайте ей, такой кашель помогает удалению постороннего предмета. Если проглоченный предмет удалить не удалось, обхватите собаку за бёдра, поднимите её вертикально, головой вниз, передние лапы упираются в пол и подержите так, пока предмет не выскользнет. Возможно, он застрял, тогда постарайтесь надавить на желудок и сильно давите раз пять. Опять же, если предмет не выскочил, нужна будет очень срочная помощь ветеринара. Если собака потеряла сознание, проверьте, нет ли во рту посторонних предментов, а затем тридцать раз надавите на грудь собаки, как делают и с массажем сердца у людей. Возможно, понадобится и 120 надавливаний, а то и больше. Не забывайте мерять пульс каждые пару минут, чтобы убедиться, что сердце заработало лучше. Если собака получила ожог, то поливайте минут десять место ожога холодной водой. Можно и минут тридцать поливать. Затем наложите повязку. Если собака отравилась (по меньшей мере, у вас есть подозрение на отравление), избегайте делать так, чтоб собаку вырвало – некоторые токсичные вещества могут сильно раздражать пищепровод Дайте слабительное и обратитесь к ветеринару (а тот может прописать и рвотное, убедившись, что отрава не вызвает раздражения пищевода). Если яд попал на кожу, просто сполосните водой, но не растирайте место попадания токсичного вещества. Если собака захлебнулась в воде, поднимите её за задние лапы и подержите так, пока она не выплюнет попавшую в лёгкие воду. Затем внимательно наблюдайте за животным пару дней – попавшая в лёгкие вода может вызвать осложнение (рвоту, диаррею, осложнение с дыханием и т.д.) Если собаку укусило насекомое или змея, тут же приложите холодный компресс на место укуса. Лучше всего приложить лёд (но через салфетку или платок, чтобы избежать прямого касания холодного льда и кожи). И немедленно к ветеринару.

Надеемся, советы помогут в сложной ситуации, но, ещё больше надеемся, они никогда вам не понадобятся.