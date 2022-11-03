Как оказать первую помощь четвероногому другу, попавшему в беду (от удара автомобилем до укуса змеёй)
Что делать прежде всего, если с вашим домашним животным случилось несчастье. Какие действия желательно предпринять в первую очередь для спасения животного.
Разумеется, необходимо обратиться к ветеринару, это понятно. Но что можно делать самому сразу же после несчастного случая или же если состояние вашего питомца вдруг и внезапно резко ухудшилось.
В таком случае необходимо предпринять следующие действия:
- Измерить пульс. Для измерения пульса надо приложить руку к бедренной артерии, которая проходит с внутренней стороны бедра. Если пульс менее 15 ударов в минуту, это очень и очень плохо, помощь ветеринара срочно необходима, потому что животное не может дышать. Как правило, у собачек и котов пульс варьируется от 60 до 160 ударов в минуту (частота зависит от породы и размера, но менее 60 в любом случае тревожный симптом, а 15 и меньше – очень и очень тревожный.
- Измерить температуру. У собак и кошек она примерно 38-39 градусов. Желательно ввести термометр в задний проход (взять особый “ректальный” градусник). Если температура превысила 39% – надо обращаться к врачу. И наоборот, если она ниже 38 градусов, надо животное согреть, хотя бы накрыв тёплым одеялом и опять же обращаться к врачу.
- Если собачка или кошечка поранились, в первую очередь сделайте лёгкий компресс с физиологическим раствором, аккуратно очистите рану. Затем обрежьте шерсть вокруг раны (ножницами, которые надо дезинфицировать), и опять же, аккуратно очистите ранку.
- Если собачка проглотила предмет (игрушку, кусок еды, материи и т.д.) и явно задыхается, немедленно введите пальцы в горло и попытайтесь найти и удалить проглоченнный предмет. Если собака вдруг начинает чихать, кашлять, не мешайте ей, такой кашель помогает удалению постороннего предмета.
- Если проглоченный предмет удалить не удалось, обхватите собаку за бёдра, поднимите её вертикально, головой вниз, передние лапы упираются в пол и подержите так, пока предмет не выскользнет. Возможно, он застрял, тогда постарайтесь надавить на желудок и сильно давите раз пять. Опять же, если предмет не выскочил, нужна будет очень срочная помощь ветеринара.
- Если собака потеряла сознание, проверьте, нет ли во рту посторонних предментов, а затем тридцать раз надавите на грудь собаки, как делают и с массажем сердца у людей. Возможно, понадобится и 120 надавливаний, а то и больше. Не забывайте мерять пульс каждые пару минут, чтобы убедиться, что сердце заработало лучше.
- Если собака получила ожог, то поливайте минут десять место ожога холодной водой. Можно и минут тридцать поливать. Затем наложите повязку.
- Если собака отравилась (по меньшей мере, у вас есть подозрение на отравление), избегайте делать так, чтоб собаку вырвало – некоторые токсичные вещества могут сильно раздражать пищепровод Дайте слабительное и обратитесь к ветеринару (а тот может прописать и рвотное, убедившись, что отрава не вызвает раздражения пищевода). Если яд попал на кожу, просто сполосните водой, но не растирайте место попадания токсичного вещества.
- Если собака захлебнулась в воде, поднимите её за задние лапы и подержите так, пока она не выплюнет попавшую в лёгкие воду. Затем внимательно наблюдайте за животным пару дней – попавшая в лёгкие вода может вызвать осложнение (рвоту, диаррею, осложнение с дыханием и т.д.)
- Если собаку укусило насекомое или змея, тут же приложите холодный компресс на место укуса. Лучше всего приложить лёд (но через салфетку или платок, чтобы избежать прямого касания холодного льда и кожи). И немедленно к ветеринару.
Надеемся, советы помогут в сложной ситуации, но, ещё больше надеемся, они никогда вам не понадобятся.
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