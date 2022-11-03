Испокон веков в Квебеке тёплые осенние дни назывались “Индейским летом”. Но, наконец-то, неполикорректному безобразию будет положен конец!

Термин “Индейское лето” сочли неполиткорректным. Он заменяется на выражение “возвращение тёплых дней осенью” Запретят ли песню Джо Дассена с этим названием, пока непонятно.

Как известно, в Квебеке термин “Индейское лето” (L’été des Indiens или l’été indien) весьма популярен. Чтобы долго не пояснять его значение, скажем только, что в русском языке его полный эквивалент, это “бабье лето”. Почему такие термины выбраны? Да кто его знает, наверняка, лингвисты и историки в курсе. Казалось, никого такие называния не обижали, но, как выяснилось, в Квебеке предствители “коренных народов”, слыша этот термин, испытывали страдания, потому что такое обзывание унижает дух свободолюбивых автоктонов и наносит им неизбывные душевные трамвы!

Посему Управление Окружающей среды и Климатических изменений Канады сочло недопустимым употребление выражения “Индейское лето”. Управление, правда, не пояснило, кто и когда выступал против этого выражения, которому, по меньшей мере, два века (скорее всего, гораздо больше – двести лет назад это выражение зафиксировано в литературе), и которое вошло в словарь квебекского варианта французского языка. Но ему, Управлению, конечно, виднее.

Официального распоряжения пока нет, упомянутая оргразиация пока его не издала, хотя заверила, что дело не за горами, но неофициально уже рекомендуется всем метеорологам, комментаторам погоды, органам массовой информации убрать это выражение из своего словаря, потому что оно “наносит ущерб чувствам многих людей” – так заявила пресс-секретарь управления, госпожа Соня Норо-Перодо (Sonia-Noreau-Pérodeau).

Рекомендуется использовать другие термины, например “возвращение тёплых температур в осенний период”. MeteoMedia уже отчиталась в том, что выражение метеорологи этой компании не используют уже с 2021 года.

Думается, в русском языке пора запретить выражение “бабье лето”, которое звучит иронично и ущемляет права женщин. Предлагаем переименовать этот период в “осенний период борьбы женщин всего мира за свои права” – звучит же, правда?

Кстати, одна из самых известных песен Джо Дассена (кто это такой, старшему поколению пояснять не надо, а молодежь заверим, что Дассен был одним из самых популярных французских певцов в мире, и его очень любили в СССР) называется “Индейское лето”. Она посвящена Квебеку, конечно. Ну, придётся запретить. Ничего личного, но нельзя же потакать неполиткорректам, правильно?

Предлагаем вашему вниманию песню Джо Дассена “Индейское лето”, ой, что это мы, песню под названием “Возвращение тёплых дней ранней осенью, научно необоснованное, но существующее явление”: