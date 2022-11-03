Вход на станцию Berri-UQAM со стороны улицы Sainte-Catherine (где на входе стоит памятник Эмили Гамелен), закрывается до весны 2023 года

Закрытие входа – это плохая новость, но хорошая в том, что входы со стороны университета, автовокзала и комплекса Dupuis продолжают работу.

Управление общественного транспорта Монреаля (STM) объявило о закрытии входа на станцию метро Berri-UQAM со стороны улицы Sainte-Catherine. Закрыт будет вход из парка Emili Gamelin, так что весь небольшой проход к турникетам от эскалаторов, выходящих из туннеля в вестибюль у парка и весь переход.

Но пиццерия и магазинчик китайских булочек в переходе к торговому центру Dupuis работают, как работают и другие кафе, расположенные у входа на станцию, перекусить есть где, можно не волноваться.

Работы по ремонту являются частью широкого плана по модернизации станции Берри-Юкам. По их завершении на станции будут установлены два новых лифта, что облегчит вход и выход людям с ограниченными возможностями передвижения. Будут также и другие изменения.

После открытия входа, который в эти дни закрывается на ремонт, работы по модернизации будут продложены до конца 2025 года, но какой участок будет перекрыт следующим, пока не объявлено.