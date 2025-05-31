В Квебеке предлагают запретить детям до 14 лет регистрироваться в соцсетях без согласия родителей

Ключевая рекомендация: согласие родителей на регистрацию в соцсетях
Одно из главных предложений комитета — запретить молодёжи до 14 лет самостоятельно регистрироваться в социальных сетях без согласия родителей. Эта мера призвана дать родителям больше контроля над онлайн-активностью своих детей и защитить их от нежелательного контента, кибербуллинга и других рисков в интернете.
Общие рекомендации для родителей
В докладе также содержатся рекомендации для родителей:
- Показывать положительный пример в отношении собственного времени перед экраном,
- Избегать использования экранов перед сном у детей,
- Не использовать экраны как средство успокоения или отвлечения ребёнка.
Эти советы направлены на формирование здоровых цифровых привычек, улучшение сна и эмоционального состояния молодёжи.
Запрет на мобильные телефоны в школах
Подтверждая выводы предварительного отчёта, комитет рекомендует полностью запретить использование мобильных телефонов на всей территории школы, включая школьный двор, начиная с сентября. Это расширяет уже действующую с января 2024 года политику, согласно которой мобильные устройства запрещены в классах.
Министр образования Бернар Дренвиль положительно отреагировал на данное предложение, выразив «большую открытость и интерес». Ожидается, что правительство рассмотрит рекомендации комитета в рамках дальнейшей работы по решению проблем, связанных с цифровыми технологиями в школах.
Общая картина
56 рекомендаций комитета отражают комплексный подход к управлению влиянием экранов и социальных сетей на молодёжь. Ожидается, что при более активном участии родителей и ужесточении школьных правил молодое поколение Квебека сможет безопаснее и здоровее осваивать цифровой мир.
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