В Квебеке предлагают запретить детям до 14 лет регистрироваться в соцсетях без согласия родителей

Межпартийный комитет Национального собрания Квебека призывает ужесточить правила для защиты детей и подростков от возможного вреда социальных сетей и чрезмерного времени перед экранами. После годового исследования Специальный комитет по влиянию экранов и социальных сетей на здоровье и развитие молодёжи представил итоговый доклад, включающий 56 рекомендаций, направленных на поддержку благополучия детей и подростков.

Ключевая рекомендация: согласие родителей на регистрацию в соцсетях

Одно из главных предложений комитета — запретить молодёжи до 14 лет самостоятельно регистрироваться в социальных сетях без согласия родителей. Эта мера призвана дать родителям больше контроля над онлайн-активностью своих детей и защитить их от нежелательного контента, кибербуллинга и других рисков в интернете.

Общие рекомендации для родителей

В докладе также содержатся рекомендации для родителей:

Показывать положительный пример в отношении собственного времени перед экраном,

Избегать использования экранов перед сном у детей,

Не использовать экраны как средство успокоения или отвлечения ребёнка.

Эти советы направлены на формирование здоровых цифровых привычек, улучшение сна и эмоционального состояния молодёжи.

Запрет на мобильные телефоны в школах

Подтверждая выводы предварительного отчёта, комитет рекомендует полностью запретить использование мобильных телефонов на всей территории школы, включая школьный двор, начиная с сентября. Это расширяет уже действующую с января 2024 года политику, согласно которой мобильные устройства запрещены в классах.

Министр образования Бернар Дренвиль положительно отреагировал на данное предложение, выразив «большую открытость и интерес». Ожидается, что правительство рассмотрит рекомендации комитета в рамках дальнейшей работы по решению проблем, связанных с цифровыми технологиями в школах.

Общая картина

56 рекомендаций комитета отражают комплексный подход к управлению влиянием экранов и социальных сетей на молодёжь. Ожидается, что при более активном участии родителей и ужесточении школьных правил молодое поколение Квебека сможет безопаснее и здоровее осваивать цифровой мир.

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