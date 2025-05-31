Учёные из Монреаля нашли способ защитить сосуды почек с помощью микроРНК

Впервые в истории медицины исследователи из Монреальского университета идентифицировали молекулу микроРНК, способную защищать мельчайшие сосуды почек после травм и поддерживать их работоспособность. Это открытие, опубликованное в престижном журнале JCI Insight, может стать основой для создания новых методов диагностики и профилактики хронической почечной недостаточности — одного из самых опасных и распространённых заболеваний современности.

Капилляры — главные защитники фильтрации

Почки — это не только «фильтры» организма, но и сложнейшая сеть микроскопических сосудов-капилляров, которые обеспечивают очищение крови. Любое повреждение этих сосудов может привести к развитию почечных заболеваний, однако до сих пор у врачей не было эффективных инструментов для раннего мониторинга состояния капилляров.

miR-423-5p: молекула-надежда

В ходе серии экспериментов на лабораторных мышах и анализа образцов крови 51 пациента, перенёсшего трансплантацию почки, учёные обнаружили: концентрация микроРНК miR-423-5p в крови напрямую связана со степенью повреждения сосудов. Более того, введение этой молекулы животным после травмы почек приводило к значительному снижению разрушения капилляров и уменьшению повреждения тканей.

Потенциал для диагностики и терапии

Это открытие открывает сразу несколько перспективных направлений:

Ранний биомаркер: miR-423-5p может стать первым эффективным биомаркером для неинвазивного мониторинга состояния почечных сосудов, позволяя вовремя выявлять угрозу хронической недостаточности.

miR-423-5p может стать первым эффективным биомаркером для неинвазивного мониторинга состояния почечных сосудов, позволяя вовремя выявлять угрозу хронической недостаточности. Новая терапия: Введение miR-423-5p может лечь в основу инновационных методов защиты почек после травм, операций или трансплантаций.

Введение miR-423-5p может лечь в основу инновационных методов защиты почек после травм, операций или трансплантаций. Широкий спектр применения: Учёные предполагают, что эта микроРНК способна защищать сосуды и при других заболеваниях, связанных с их потерей, например, при сердечной или дыхательной недостаточности, а также некоторых нейродегенеративных расстройствах.

Что дальше?

Сейчас команда исследователей работает над созданием неинвазивного способа доставки miR-423-5p непосредственно в почки и изучает возможность сочетания этой терапии с уже существующими лекарственными средствами, применяемыми после трансплантации. Если дальнейшие исследования подтвердят эффективность и безопасность метода, миллионы пациентов по всему миру смогут получить шанс на более долгую и качественную жизнь без почечной недостаточности.

Открытие учёных из Монреаля — это не просто научная сенсация, а реальная надежда для тысяч людей, страдающих от тяжёлых заболеваний почек. Мир медицины стоит на пороге новой эры персонализированной и эффективной терапии!

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