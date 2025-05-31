Учёные из Монреаля нашли способ защитить сосуды почек с помощью микроРНК

Капилляры — главные защитники фильтрации
Почки — это не только «фильтры» организма, но и сложнейшая сеть микроскопических сосудов-капилляров, которые обеспечивают очищение крови. Любое повреждение этих сосудов может привести к развитию почечных заболеваний, однако до сих пор у врачей не было эффективных инструментов для раннего мониторинга состояния капилляров.
miR-423-5p: молекула-надежда
В ходе серии экспериментов на лабораторных мышах и анализа образцов крови 51 пациента, перенёсшего трансплантацию почки, учёные обнаружили: концентрация микроРНК miR-423-5p в крови напрямую связана со степенью повреждения сосудов. Более того, введение этой молекулы животным после травмы почек приводило к значительному снижению разрушения капилляров и уменьшению повреждения тканей.
Потенциал для диагностики и терапии
Это открытие открывает сразу несколько перспективных направлений:
- Ранний биомаркер: miR-423-5p может стать первым эффективным биомаркером для неинвазивного мониторинга состояния почечных сосудов, позволяя вовремя выявлять угрозу хронической недостаточности.
- Новая терапия: Введение miR-423-5p может лечь в основу инновационных методов защиты почек после травм, операций или трансплантаций.
- Широкий спектр применения: Учёные предполагают, что эта микроРНК способна защищать сосуды и при других заболеваниях, связанных с их потерей, например, при сердечной или дыхательной недостаточности, а также некоторых нейродегенеративных расстройствах.
Что дальше?
Сейчас команда исследователей работает над созданием неинвазивного способа доставки miR-423-5p непосредственно в почки и изучает возможность сочетания этой терапии с уже существующими лекарственными средствами, применяемыми после трансплантации. Если дальнейшие исследования подтвердят эффективность и безопасность метода, миллионы пациентов по всему миру смогут получить шанс на более долгую и качественную жизнь без почечной недостаточности.
Открытие учёных из Монреаля — это не просто научная сенсация, а реальная надежда для тысяч людей, страдающих от тяжёлых заболеваний почек. Мир медицины стоит на пороге новой эры персонализированной и эффективной терапии!
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