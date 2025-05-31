Канадские власти не могут назвать сумму за присоединение к американской системе «Золотой купол»

Канадские власти пока не могут назвать точную сумму, которую стране придётся заплатить за возможное присоединение к американской системе противоракетной обороны «Золотой купол» (Golden Dome).

Министр обороны Канады Дэвид Макгинти заявил, что окончательные цифры будут озвучены только после представления осеннего бюджета, подчеркнув, что обсуждения с США продолжаются и решения о финансовых обязательствах пока не принято.

Ранее президент США Дональд Трамп публично оценил стоимость участия Канады в проекте «Золотой купол» в $61 млрд, если страна сохранит свой суверенитет. При этом Трамп добавил, что для Канады участие будет бесплатным только в случае, если она согласится стать 51-м штатом США. Канадский премьер-министр Марк Карни подтвердил, что идут «активные переговоры» по вопросам безопасности, включая модернизацию NORAD и возможное участие в Golden Dome, однако подчеркнул, что Канада — суверенное государство и вопрос о присоединении к США не рассматривается.

Система «Золотой купол» — это масштабная инициатива, вдохновлённая израильским «Железным куполом» и рассчитанная на защиту Северной Америки от ракетных угроз с помощью многоуровневой архитектуры перехвата, спутников и датчиков. По оценкам Трампа, общая стоимость проекта для США составит около $175 млрд, однако независимые эксперты и Бюджетное управление Конгресса США считают, что реальные расходы могут превысить $800 млрд за 20 лет эксплуатации.

Таким образом, Канада пока не определила свою позицию по финансированию участия в «Золотом куполе» и ведёт консультации с Вашингтоном, не соглашаясь на условия, которые ставят под сомнение её суверенитет.

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