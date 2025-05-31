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Новости Канадские власти не могут назвать сумму за присоединение к американской системе «Золотой купол»
Фото: https://trafaret-decor.ru/

Канадские власти не могут назвать сумму за присоединение к американской системе «Золотой купол»

Степан Артемьевский Май 31, 2025 Новости, Новости Канады Оставить комментарий 34 Просмотров

Канадские власти пока не могут назвать точную сумму, которую стране придётся заплатить за возможное присоединение к американской системе противоракетной обороны «Золотой купол» (Golden Dome).

Министр обороны Канады Дэвид Макгинти заявил, что окончательные цифры будут озвучены только после представления осеннего бюджета, подчеркнув, что обсуждения с США продолжаются и решения о финансовых обязательствах пока не принято.

Ранее президент США Дональд Трамп публично оценил стоимость участия Канады в проекте «Золотой купол» в $61 млрд, если страна сохранит свой суверенитет. При этом Трамп добавил, что для Канады участие будет бесплатным только в случае, если она согласится стать 51-м штатом США. Канадский премьер-министр Марк Карни подтвердил, что идут «активные переговоры» по вопросам безопасности, включая модернизацию NORAD и возможное участие в Golden Dome, однако подчеркнул, что Канада — суверенное государство и вопрос о присоединении к США не рассматривается.

Система «Золотой купол» — это масштабная инициатива, вдохновлённая израильским «Железным куполом» и рассчитанная на защиту Северной Америки от ракетных угроз с помощью многоуровневой архитектуры перехвата, спутников и датчиков. По оценкам Трампа, общая стоимость проекта для США составит около $175 млрд, однако независимые эксперты и Бюджетное управление Конгресса США считают, что реальные расходы могут превысить $800 млрд за 20 лет эксплуатации.

Таким образом, Канада пока не определила свою позицию по финансированию участия в «Золотом куполе» и ведёт консультации с Вашингтоном, не соглашаясь на условия, которые ставят под сомнение её суверенитет.

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