В Канаде вынесен приговор по делу о краже знаменитого портрета Уинстона Черчилля

В Канаде завершился громкий судебный процесс по делу о краже одной из самых известных фотографий XX века — портрета бывшего премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля, созданного легендарным канадским фотографом Юсуфом Каршем. Как сообщает агентство Canadian Press, обвиняемый Джеффри Вуд был приговорён к чуть менее чем двум годам лишения свободы.

Детали преступления

Портрет Черчилля, украденный в августе 2022 года из вестибюля исторического отеля Fairmont Chateau Laurier в Оттаве, долгое время считался пропавшим. В сентябре 2024 года телеканал CBC сообщил, что фотография была обнаружена в Италии и возвращена в Канаду благодаря сотрудничеству канадских и итальянских властей.

Расследование привело к задержанию жителя Онтарио Джеффри Вуда, который предстал перед судом по обвинениям в краже, подделке документов и торговле украденным имуществом.

Судебное разбирательство и приговор

В ходе судебного заседания Вуд признал свою вину и выразил раскаяние. Он пояснил, что планировал использовать средства, вырученные от продажи уникального снимка, чтобы помочь своему брату, однако тот скончался до получения помощи.

Судья Роберт Уодден, оглашая приговор, отметил, что признание вины и раскаяние обвиняемого стали смягчающими обстоятельствами. В результате Вуд был приговорён к сроку заключения «без одного дня два года» — это означает, что он будет отбывать наказание в провинциальной, а не федеральной тюрьме (в Канаде сроки от двух лет и более отбываются в федеральных учреждениях).

Судья подчеркнул, что если бы не признание вины, срок заключения мог бы составить три года.

Возвращение культурной реликвии

Портрет Уинстона Черчилля работы Юсуфа Карша считается одной из самых узнаваемых фотографий в истории. Снимок был сделан в 1941 году в Оттаве и стал символом несгибаемого духа военного времени. Его возвращение стало важным событием для канадской и мировой культурной общественности.

Дело о краже портрета Черчилля напомнило о важности сохранения культурного наследия и о том, что даже самые известные произведения искусства могут стать жертвами преступлений. Благодаря совместным усилиям полиции, судебных органов и международного сотрудничества, реликвия вернулась на своё законное место.

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