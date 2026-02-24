Снять кондо сложнее, чем обычную квартиру: вот почему

В конце 2025 года в метрополии Монреаля почти каждая пятая кондоминиумная единица сдавалась в аренду — по данным Канадской ипотечно-жилищной корпорации (CMHC), этот показатель составил 21,9%. В регионе Квебека — 15,5%, в Гатино — 27,4%. Некоторые специалисты утверждают, что в центральных районах Монреаля доля арендных кондо превышает 40%, хотя исследований, подтверждающих эту цифру, пока нет. Тем не менее в конце февраля на платформе Realtor насчитывалось 2557 объявлений о сдаче кондо в аренду только в монреальском регионе.

По оценке Корпорации владельцев недвижимости Квебека (CORPIQ), в провинции насчитывается около 400 000 кондоминиумных единиц, из которых примерно 85 000 — то есть каждая пятая — сдаётся в аренду. Однако аренда кондо существенно отличается от аренды обычной квартиры, и незнание этих различий может дорого обойтись как арендатору, так и владельцу.

Свой кодекс жизни

Кондоминиумные здания живут по собственным правилам, закреплённым в так называемой «декларации о совместной собственности». Этот документ регулирует повседневную жизнь: разрешение или запрет барбекю на балконе, содержание домашних животных, максимальное число жильцов в одной единице, пользование парковками и общими пространствами — дворами, спортзалами, террасами, бассейнами. Здесь же прописаны штрафы за шум и, казалось бы, мелочи вроде запрета оставлять обувь в коридоре.

Юридические обязательства

Гражданский кодекс обязывает синдикат совладельцев или непосредственно владельца передать арендатору копию правил дома. «Владелец кондо обязан найти время и объяснить арендатору правила проживания. Если арендатор создаёт неудобства или причиняет ущерб другим жильцам, синдикат вправе потребовать расторжения договора аренды», — поясняет адвокат Ив Жоли-Кёр из бюро Dunton Rainville.

Помимо этого, владелец обязан уведомить синдикат о факте сдачи своей единицы в аренду и предоставить контактные данные арендатора вместе с копией удостоверения личности и экземпляром договора. Те, кто «забывает» это сделать, ставят под угрозу безопасность здания — особенно в случае чрезвычайных ситуаций — и тем самым подрывают стоимость всей собственности.

Страхование и платёжеспособность

Закон не обязывает арендаторов страховаться — ни в кондо, ни в обычной квартире. Однако страховщика владельца необходимо уведомить о том, что жильё сдаётся: страховщик может повысить стоимость полиса или потребовать, чтобы арендатор оформил собственную страховку с расширенным покрытием гражданской ответственности.

Перед заключением договора аренды обязательно стоит провести проверку кредитной истории будущего жильца — эта услуга обойдётся в 15–50 долларов в зависимости от сервиса. Кредитный рейтинг выше 650 по шкале Equifax или TransUnion свидетельствует о том, что человек, как правило, выполняет свои финансовые обязательства. Не лишней будет и проверка через Административный трибунал по жилью, а также запрос о судимостях через SOQIJ.

Краткосрочная аренда: осторожно

Запретить долгосрочную аренду кондоминиум не вправе, однако краткосрочная — другое дело. В 2018 году актриса Дженнифер Лоуренс, снимавшаяся в Монреале в продолжении «Голодных игр», получила судебный запрет: она арендовала роскошное кондо в доме, где правила прямо запрещали подобное размещение.

Отдельно стоит изучить градостроительные нормы вашего муниципалитета: ряд городов и районов запрещает краткосрочную аренду в духе Airbnb. Если же она разрешена, придётся соблюдать налоговое и туристическое законодательство.

Аренда кондо открывает реальные возможности — как для владельцев, так и для жильцов. Но незнание правил игры превращает это в минное поле. Лучше разобраться в них заранее.

