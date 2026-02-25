Государство сломалось: авианосец в нечистотах, фермеры без пропана и каток вместо труб

Квебек замерзает без пропана — четыре дня запасов. Оттава втихую принимает закон об изъятии земель без суда. Канада капитулирует перед Трампом. А государственная монополия SQDC в это время запускает доставку марихуаны за 60 минут. Разбираем парадоксы, которые стоят вам денег.

Канада капитулирует — красиво и молча

Начнём с геополитики, потому что именно здесь лучше всего видно, кто в этом мире реально имеет вес — а кто просто красиво выглядит на пресс-конференциях. Трамп пригрозил Канаде пятидесятипроцентными пошлинами на самолёты Bombardier. Удар по десяткам тысяч рабочих мест в Квебеке. По всей аэрокосмической отрасли страны. И что сделала Оттава в ответ?

Транспортная служба Канады в рекордные сроки сертифицировала американские бизнес-джеты Gulfstream — те самые, к которым у регуляторов ещё вчера были вопросы по безопасности. Просто закрыли глаза и подписали. Это не дипломатия. Это капитуляция. С нами больше не ведут переговоры — нас просто шантажируют, и мы платим. Молча. С улыбкой.

«Они угрожают ядерными кнопками — а сами не могут починить туалет за тринадцать миллиардов. Это всё, что нужно знать о компетентности глобальных элит.»

К слову о символах западной мощи. Авианосец «Джеральд Форд» — флагман американского флота, тринадцать миллиардов долларов налогоплательщиков, воплощение военного превосходства. И вот этот непотопляемый символ заходит в аварийный dok в Греции. Не из-за торпеды. Не из-за шторма. На борту вышла из строя канализация — и корабль затопило нечистотами.

Билль C-15: как у вас заберут землю письмом

Теперь о том, что касается вас лично. Особенно если у вас есть земля, дом или недвижимость в коридоре Монреаль — Оттава — Торонто. Фермеры Мирабеля снова вышли на тракторах. Причина — законопроект C-15, который правительство проталкивает под видом финансирования инфраструктуры и строительства высокоскоростного поезда TGV. Звучит прогрессивно. Экологично. Современно. Но дьявол, как всегда, в деталях.

⚠️ Что означает Билль C-15 для владельцев недвижимости Министр вправе экспроприировать землю одним письмом — без суда и публичных слушаний

— без суда и публичных слушаний Никакой обязательной рыночной оценки перед изъятием

Права на апелляцию в разумные сроки — отсутствуют

Зона риска: весь коридор Монреаль — Оттава — Торонто

Закон продвигается тихо, без широкого обсуждения в СМИ

Этот закон даёт министру право экспроприировать вашу землю одним уведомлением. Пришла бумага — и всё. Ваша земля больше не ваша. Красивый «зелёный» поезд едет по вашей собственности — а вы стоите на обочине и смотрите ему вслед.

Пропан vs. марихуана: приоритеты в цифрах

Переходим к Квебеку — и здесь картина такая, что хочется переспросить: это точно не сатира? Из-за забастовки железнодорожников компании CN поставки пропана в провинцию фактически встали. Запасов осталось на четыре дня. Пропан — это не газ для шашлыка на даче. Это отопление на фермах. Сушка урожая. Тепло в домах престарелых. Жизнеобеспечение медицинских учреждений в отдалённых районах. И всё это — на фоне мощного зимнего шторма, который прямо сейчас накрывает восток Канады.

В этот самый момент государственная компания SQDC торжественно объявляет тендер на запуск курьерской доставки каннабиса день в день. Для жителей Монреаля — экспресс-доставка марихуаны за шестьдесят минут. Прямо к вашей двери.

«Наладить поставки жизненно важного топлива по железной дороге — выше возможностей системы. Организовать курьера с травой за час — бюджет выделен, тендер объявлен. Запомните этот принцип — он объясняет 90% государственных решений.»

Логика проста и цинична: каннабис приносит акцизный доход. Там есть политическая воля и мотивация. Пропан — это просто инфраструктура. Там нет красивого пресс-релиза. Поэтому пропан подождёт. А трава — нет.

Пожизненный алкозамок: жёстче, чем у большинства стран мира

И пока фермеры считают оставшиеся дни запасов, законодатели Квебека вводят новые правила для водителей. Два нарушения за вождение в нетрезвом виде за десять лет — пожизненный алкозамок. До конца ваших дней, перед каждым запуском двигателя — дышите в трубочку. Два раза оступился за десятилетие — и система говорит вам: мы тебе больше никогда не поверим. Никогда.

Гражданин получает пожизненное наказание за две ошибки за десять лет. Чиновник сливает миллиарды в никуда, не может наладить поставки пропана — и уходит на пенсию с почестями. Система беспощадна к вам. И абсолютно безнаказанна для себя.

26 000 канадцев под пулями: государство советует «соблюдать осторожность»

Прямо сейчас более двадцати шести тысяч канадцев застряли на курортах Мексики. После ликвидации лидера картеля «Эль Менчо» страна вспыхнула. Пуэрто-Вальярта, Канкун, Кабо — зоны боевых действий. Авиарейсы отменяются один за другим. Один квебекский турист уже официально сообщил, что был избит. Канадский МИД рассылает предупреждения. Знаете, что в них написано? «Соблюдайте осторожность». Блестящий совет, когда на улице стреляют.

Вы купили путёвку. Вы заплатили налоги. И вот вы сидите в номере отеля, слушаете перестрелку на улице — и получаете письмо от МИДа с советом «соблюдать осторожность». Спасать вас никто не прилетит.

Монреаль: каток за миллионы и гниющие трубы под асфальтом

Мэрия с помпой открыла гигантский бесплатный каток Esplanade Tranquille в Квартале спектаклей. Красиво. Современно. Инстаграмно. Но одновременно с этим городская администрация тихо приняла другое решение — то, о котором не было пресс-конференций. При ремонте дорог в Монреале больше не будут менять старые водопроводные трубы под асфальтом. Просто кладут новый слой сверху. Трубы гниют дальше. Проблема уходит под землю — буквально.

📊 Арифметика городской экономии Замена трубы при вскрытом асфальте стоит условно 1X

Повторное вскрытие через 5 лет + аварийный ремонт + компенсации = 3X

В следующем цикле — другие чиновники и другие объяснения

Каток Esplanade Tranquille стоит. Красивый. С огнями

Миллионы на показушные ледовые площади есть. На критическую инфраструктуру под нашими ногами — нет.

Loblaws строит магазины для бедных — это сигнал

Корпорация Loblaws объявила о строительстве семидесяти новых магазинов по всей Канаде в 2026 году. Звучит оптимистично. Но смотрите на детали: основная ставка — на дискаунтеры. В Квебеке — прежде всего Maxi. Не премиум. Не средний сегмент. Магазины для тех, кто считает каждый доллар.

Корпорации не строят магазины на эмоциях. Loblaws смотрит на инфляцию, торговые войны, пошлины Трампа — и делает вывод: канадский средний класс будет беднеть. Не «при неблагоприятном сценарии». Беднеть — как бизнес-план. Как данность. Они уже строят инфраструктуру под вашу будущую бедность. Вопрос только в том — вы уже строите что-то под свою будущую устойчивость?

Вывод: это не хаос. Это приоритеты

Мы живём в системе, которая работает безупречно там, где есть акцизный доход или политическая выгода — и полностью ломается там, где нужно просто обеспечить базовые нужды людей. Каннабис получает доставку за час — там акциз. Каток получает финансирование — его видно на фото. Трубы не меняют — их не видно вообще. Пропан ждёт — он не приносит дохода.

Это не хаос. Это не некомпетентность. Это приоритеты. Просто не ваши. Иллюзия того, что кто-то наверху знает, что делает, окончательно мертва. Рассчитывайте только на себя. Защищайте свои активы. Читайте то, что подписывают чиновники.