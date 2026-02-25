МУЖЧИНА БЕЗ СОЗНАНИЯ НА ТРОТУАРЕ — МОНРЕАЛЬСКАЯ ПОЛИЦИЯ РАЗЫСКИВАЕТ СВИДЕТЕЛЯ

Ранним утром понедельника прохожие обнаружили человека на улице в центре Монреаля. Его состояние остаётся критическим

В 00:25 на линию 911 поступил звонок: на тротуаре в районе пересечения улиц Сент-Катрин и Кларк лежал без сознания мужчина.

Прибывшие на место полицейские застали его уже в руках медиков — бригада скорой помощи Urgences-Santé и парамедики оказывали первую помощь. Мужчину госпитализировали в критическом состоянии.

— По имеющимся сведениям, пострадавший потерял сознание на улице по причинам, которые пока не установлены, — сообщила пресс-секретарь монреальской полиции Жоани Шарлан.

Что именно произошло — несчастный случай, нападение или иное — следствие не уточняет. Расследование продолжается.

Полиция располагает данными, указывающими на то, что незадолго до прибытия патруля рядом с пострадавшим находился ещё один человек — и скрылся до приезда полиции.

Личность этого человека и мотивы его ухода устанавливаются. Следователи оцепили место происшествия и проводят осмотр.

Полиция призывает всех, кто что-либо видел в ту ночь в районе Сент-Катрин и Кларк, связаться с SPVM.

