Ученики в Виннипеге были вынуждены покинуть школу из-за запаха скунсов

Стало известно о нашествии скунсов, которое вынудило учеников эвакуироваться из школы, расположенной в Виннипеге

Ученики начальной школы были вынуждены немедленно покинуть свои классы из-за неприятного запаха, вызванного присутствием в школе скунсов. Дети были временно переведены в другое школьное здание, которое находилось в том же районе. В сообщении подчеркивалось, что скунсы не выделяют никаких вредных веществ, но запах неприятен для большинства людей.

В результате было обнаружено, что животные прошли под полом школы. Сотрудники разместили у входа в школу табличку, в которой говорилось, что полностью выгнать животных будет непростой задачей. В результате было решено проводить занятия в соседних районных клубах, детских центрах, библиотеках и других школах.

Представители школьного заведения заявили о том, что ситуация, вероятно, улучшится в ближайшие дни и что семьи детей будут регулярно информироваться о развитии событий.

Несмотря на множество негативных моментов, которые снижают численность этих животных, общая численность этих зверьков не вызывает никаких опасений у специалистов, которые считают, что скунсы не нуждаются в каких либо охранных мероприятиях.

В ближайшее время им не грозит полное вымирание. Специалисты считают, что этому способствует высокий фактор адаптации к различным условиям обитания. Кроме того, что скунсы неприхотливые животные в любом понимании: они способны обитать в различных ландшафтных условиях, питаясь, как говорится тем, что бог послал. Не стоит сбрасывать со счетов главное оружие скунсов – их неприятный секрет, поэтому многие хищники стараются обойти стороной это животное.