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Университет Оттавы: Физические упражнения снижают риск суицида у больных людей

Виктория Христова Мар 18, 2023 Новости, Новости Канады, Спорт Комментарии к записи Университет Оттавы: Физические упражнения снижают риск суицида у больных людей отключены 29 Просмотров

Новое исследование, проведенное в Оттавском университете, показало, что пациенты с психическими и физическими заболеваниями способны успешно придерживаться режима физических упражнений, несмотря на прежние выводы, что приводит к снижению числа попыток самоубийства.

 

Полученные результаты ставят под сомнение ошибочное мнение о том, что пациенты, страдающие психическими или физическими заболеваниями, не мотивированы на участие в режиме физических упражнений, которые по эффективности не уступают антидепрессантам и когнитивно-поведенческой терапии при лечении депрессии. Однако его влияние на суицидальное поведение было неясным.

“Это заблуждение привело к тому, что врачи первичного звена недостаточно назначают физические упражнения, что приводит к дальнейшему ухудшению психического и физического здоровья пациентов. Результаты данного исследования “развенчивают” это мнение, поскольку физические упражнения хорошо переносятся пациентами с психическими и физическими заболеваниями. Поэтому врачи не должны опасаться назначать физические упражнения таким пациентам”, – говорит доктор Николас Фабиано, ординатор по психиатрии и ведущий автор исследования.

Под руководством доктора Марко Солми и доктора Джесса Фейдоровича с кафедры психиатрии Фабиано и Гупта проанализировали 17 рандомизированных контрольных исследований с участием более 1000 человек, чтобы сделать свои выводы.

Новое исследование, проведенное на медицинском факультете Университета Оттавы, показало, что пациенты с психическими или физическими заболеваниями способны успешно придерживаться режима физических упражнений, несмотря на прежние заключения, что приводит к снижению числа попыток суицида.

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