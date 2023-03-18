Канадское онкологическое общество дает рекомендации женщинам-трансгендерам

В Канаде женщин-трансгендеров предупредили о необходимости пройти обследование с целью выявления рака шейки матки. Пользователи соцсетей раскритиковали эти рекомендации. “У мужчин нет шейки-матки”, – напомнили они. На вебсайте Канадского онкологического общества появилась статья с рекомендациями об обследовании на предмет рака шейки матки для трансгендерных женщин.

Эта медицинская организация отмечает, что у женщин-трансов, подвергшихся операции по созданию влагалища и шейки матки в соответствии с их гендерной самоидентификацией, есть “небольшой риск” возникновения опухоли в этих тканях, и поэтому им следует пройти соответствующий онкологический скрининг. Статья на сайте Канадского онкологического общества вышла под заголовком “Обследования в ЛГБТ-сообществах”. В ней дается ответ на следующий вопрос: “Надо ли мне, как трансгендерной женщине, проходить обследование с целью выявления рака шейки матки?”

Начинается статья так: “Если вы женщина-транс, то вы вряд ли серьезно задумываетесь о цитологических мазках и раке шейки матки. И это вполне логично. В конце концов, чтобы у человека возник рак шейки матки, у него, прежде всего, должна иметься эта шейка матки, то есть, орган, соединяющий влагалище с маткой”. Однако на вебсайте организации отмечается, что у транс-женщин, сделавших операцию, в результате которой у них появилось влагалище и шейка матки, может развиться рак. “Но если вы трансгендерная женщина, которой сделали операцию по созданию влагалища (вагинопластика), а возможно и шейки матки, то у вас есть очень небольшой риск развития рака в тканях вашего нового влагалища и новой шейки матки”, – говорится в статье.