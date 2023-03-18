Канадское онкологическое общество дает рекомендации женщинам-трансгендерам

В Канаде женщинам-трансгендерам рекомендуют пройти онкоскрининг шейки матки
В Канаде женщин-трансгендеров предупредили о необходимости пройти обследование с целью выявления рака шейки матки. Пользователи соцсетей раскритиковали эти рекомендации. “У мужчин нет шейки-матки”, – напомнили они. На вебсайте Канадского онкологического общества появилась статья с рекомендациями об обследовании на предмет рака шейки матки для трансгендерных женщин.
Начинается статья так: “Если вы женщина-транс, то вы вряд ли серьезно задумываетесь о цитологических мазках и раке шейки матки. И это вполне логично. В конце концов, чтобы у человека возник рак шейки матки, у него, прежде всего, должна иметься эта шейка матки, то есть, орган, соединяющий влагалище с маткой”. Однако на вебсайте организации отмечается, что у транс-женщин, сделавших операцию, в результате которой у них появилось влагалище и шейка матки, может развиться рак. “Но если вы трансгендерная женщина, которой сделали операцию по созданию влагалища (вагинопластика), а возможно и шейки матки, то у вас есть очень небольшой риск развития рака в тканях вашего нового влагалища и новой шейки матки”, – говорится в статье.
Кроме того, авторы рекомендаций выражают сочувствие трансгендерным женщинам, которые обеспокоены тем, что при прохождении обследования они могут столкнуться с “трансфобией”. “Иногда трудно сделать онкологический скрининг приоритетом, особенно если у вас мало информации о риске возникновения рака шейки матки у женщин-трансов. Вас также могут беспокоить такие вещи, как трансфобия, во время обследования”, – говорится в статье. “Вывод следующий. Если вы трансгендерная женщина, и вам сделали операцию на половых органах, обсудите ваши персональные риски развития раковых заболеваний в области влагалища и шейки матки со своим врачом и выработайте план онкологического скрининга, который вам подходит”, – отмечают авторы статьи в заключении.
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