Канадского пастора арестовали за протест у библиотеки

Канадский пастор вторично арестован за протест против чтений в библиотеках, на которых детям рассказывают о трансвеститах.

36-летнему пастору Дереку Реймеру уже запрещено находиться в пределах 200 метров от мероприятий, связанных с ЛГБТ-сообществом. 25 февраля его выгнали из библиотеки за протест против того, чтобы книжки детям читали местные трансвеститы.

14 марта городской совет Калгари спешно принял принял подзаконный акт, запрещающий протесты в пределах 100 метров от места отдыха или входа в библиотеку.

Реймер был арестован и обвинен в среду по одному пункту обвинения в нарушении приказа об освобождении, который запрещал ему находиться в пределах 200 метров от мероприятий, связанных с ЛГБТ-сообществом.

Теперь пастору грозит штраф в размере $10 тыс. или лишение свободы сроком на 6 мес.

Пастор Артур Павловский, который знает Реймера и сам попал в заголовки международных газет, когда его неоднократно арестовывали за то, что его церковь в Калгари оставалась открытой во время пандемии, сказал, что аресты Реймера указывают на «открытую ненависть правительства к христианству».

«Все, кто на виду, все в Канаде, кто смело провозглашает христианство, стали открытой мишенью», — сказал он.