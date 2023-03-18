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Новости Канадского пастора арестовали за протест у библиотеки
Канадская церковь

Канадского пастора арестовали за протест у библиотеки

Виктория Христова Мар 18, 2023 Новости, Новости Канады Комментарии к записи Канадского пастора арестовали за протест у библиотеки отключены 28 Просмотров

Канадский пастор вторично арестован за протест против чтений в библиотеках, на которых детям рассказывают о трансвеститах.

 

36-летнему пастору Дереку Реймеру уже запрещено находиться в пределах 200 метров от мероприятий, связанных с ЛГБТ-сообществом. 25 февраля его выгнали из библиотеки за протест против того, чтобы книжки детям читали местные трансвеститы.

14 марта городской совет Калгари спешно принял принял подзаконный акт, запрещающий протесты в пределах 100 метров от места отдыха или входа в библиотеку.

Реймер был арестован и обвинен в среду по одному пункту обвинения в нарушении приказа об освобождении, который запрещал ему находиться в пределах 200 метров от мероприятий, связанных с ЛГБТ-сообществом.

Теперь пастору грозит штраф в размере $10 тыс. или лишение свободы сроком на 6 мес.

Пастор Артур Павловский, который знает Реймера и сам попал в заголовки международных газет, когда его неоднократно арестовывали за то, что его церковь в Калгари оставалась открытой во время пандемии, сказал, что аресты Реймера указывают на «открытую ненависть правительства к христианству».

«Все, кто на виду, все в Канаде, кто смело провозглашает христианство, стали открытой мишенью», — сказал он.

 

 

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