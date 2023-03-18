Квебекское растительное масло признано лучшим в мире

Не забывайте о самых полезных продуктах

На этой неделе премьер-министр Квебера Франсуа Лего порадовал своих подписчиков в соцсетях фотографией с бутылочкой масла. Лидер провинции принес радостную весть, что масло производителя Signé caméline (к слову, 13 баксов за 250 мл) получило первый приз на всемирном кулинарном конкурсе Bocuse d’Or à Lyon. На этом состязании во Франции выбирают личшие и уникальные продукты питания, и это первый канадский продукт, на который обратили внимание организаторы конкурса.

Кроме того, квебекское масло также получило звание “исключительного продукта, от самого поля до тарелки”.

А маслице не простое, а маслице золотое

Масло-победитель конкурса изготавливается из семян рыжика посевного, также известного как рыжик кавказский, немецкий кунжут или совсем по-умному “камелина сатива“. Но не спешите удивляться уникальному растению – в детстве большинство из нас знали его под названием “кашка” и считали сорняком, растушим в каждом дворе. Если говорить совсем простыми словами, это “что-то среднее между рапсом и льном“.



Между тем данное растение известно чуть ли не с Каменного века и имеет богатое наследие. Исторически его использовали для лечения ран, разнообразных ожогов, воспалителения глаз и язв. Его начали культивировать во Франции и Китае, откуда культура распространялась на восток и запад соответственно. Рыжика в промышленных масштабах выращивали в России вплоть до начала 20 века, пока его не вытеснил подсолнечник.

В современном мире рыжиковое масло любят за высочайщую концентрацию жирных полиненасыщенных кислот, магния, витаминов Е, D и А. В его составе оптимальное соотношение необходимых организму ненасыщенных и насыщенных жирных кислот, а самое главное – повышенная концентрация омега-3 и омега-6.

Но и этого мало – организаторы вкуского конкурса уверяют, что только в Квебеке производится уникальное масло из обжаренных зёрнышек этого самого рыжика.

Где растет волшебный продукт

Компания-чемпион начала выращивать рыжиковую культуру в Квебеке 8 лет назад. Собственно производство находится в районе Мориси, а сырье поставляется со всего юго-запада провинции. Однако производители уверяют, что посевы этого растения будут замечально себя чувствовать и дальше на север.

Все-таки приятно признать, что на сегодняшний день квебекский производитель масла уверенно наполняет рынки Японии, Кития, Сингапура, Франции и США.

А что же сами квебекцы? Готовы наслаждаться и получать всю пользу от растительного масла за 50+ долларов за литр?