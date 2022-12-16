В Канаде хотят активнее бороться с серой гнилью

Агентство борьбе с вредителями Канады предлагает одобрить применение биофунгицида Stargus

Агентство борьбе с вредителями Канады предлагает одобрить применение биофунгицида Stargus (ранее известного как MBI-110) на основе бактерии Bacillus amyloliquefaciens для подавления распространения серой гнили растений. Bacillus amyloliquefaciens способна замедлять развитие грибков, наносящих большой вред сельскому хозяйству.

Проведенная оценка имеющейся информации показала приемлемый уровень риска данного препарата при предлагаемых условиях его использования в сельском хозяйстве Канады.

В настоящее время Агентство борьбе с вредителями Канады проводит общественные консультации по поводу применения биофунгицида, которые должны завершиться 19 декабря текущего года.

Серая гниль (лат. Botrytis cinerea) – заболевание растений, в том числе и культурных, возникающее во время транспортировки и хранения плодов. Вызывает заболевание гриб ботритис, относящийся к раневым паразитам. Источниками инфекции являются склероции и конидии в почве и растительных остатках. Развитие болезни начинается чаще всего в защищенном грунте на омертвевших участках тканей в условиях наличия капельной влаги. Поражаются в первую очередь листья, стебли, плоды и цветки ослабленных растений.

Возбудитель заболевания способен долгое время питаться разного рода органическими остатками, и вы даже не заподозрите его присутствие до тех пор, пока одновременно с понижением температуры не повысится влажность воздуха – вот тогда возникает высокая вероятность поражения растений серой гнилью. Целые плоды, ягоды и корнеплоды вне опасности, но те, у которых повреждены покровы, находятся в зоне риска. Профессионалы называют серую гниль «паразитом теплого трупа», поскольку для того чтобы захватить живую ткань, ему нужно сначала поселиться на отмершем участке.

Проявляется болезнь серая гниль пятнами на листьях и побегах. Пятна быстро увеличиваются, а в условиях повышенной влажности воздуха эти бурые некрозы покрываются серым пушистым налетом, состоящим из мицелия и спор. Когда ботритис добирается до плода, то сначала поражает плодоножку, а потом болезнь охватывает и сам плод. Споры разносятся ветром, а поскольку серая гниль отличается всеядностью, то она с легкостью распространяется с одних растений на другие. Чаще всего страдают от ботритиса земляника садовая, виноград, капуста, гречиха, гладиолусы и пионы. Серую гниль, поражающую корнеплоды, называют кагатной гнилью.

Особенно опасной болезнь становится во время прививок, поскольку поражает и место прививки, и заготовленные черенки.