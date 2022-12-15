Подписаться на рассылку
Свежий выпуск еженедельника Деловой Монреаль
ОБЪЯВЛЕНИЯ
НАЙТИ
ДОБАВИТЬ
Классифайд газеты Деловой Монреаль
Общество Криминал Ночное убийство и криминальный пожар в Монреале
Hibernia
Cкорее всего, убийство произошло в одном из двух домов красного кирпича, единственных жилых строений на углу Mullins и Hibernia. Фото Карт Гугла.

Ночное убийство и криминальный пожар в Монреале

Megan Jorgensen Дек 15, 2022 Криминал, Меган Хорхенсен, Новости Оставить комментарий 70 Просмотров

Стрельба с жертвами и криминальный поджог в одну монреальскую ночь с 14 на 15 декабря

В ночь со среды на четверг в Монреале были совершены два серьёзных преступления: убита женщина, тяжело ранена ещё одна, подожжен дом.

В квартале Pointe-Saint-Charles, в районе, почти прилегающем к реке, на улице Mullins, почти на пересечении с улицей Hibernia, глубокой ночью была застрелена в собственной квартире семидесятитрёхлетняя женщина, а ещё одна женщина, которой 22 года, была тяжело ранена выстрелом из огнестрельного оружия. Полиция была вызвана жильцами жилого многоквартирного дома, которых разбудили выстрелы в соседней квартире.

Что именно произошло в квартире, пока непонятно. Возможно, речь идёт о попытке вооружённого ограбления, но возможно, дело в семейной или личной драме, которая переросла в трагедию.

Полиция ведёт расследование. На месте трагедии работают следователи, и очевидцы заметили полицейскую собаку, которая взяла след и повела за собой проводника.

Второй случай связан с преступным пожаром. Примерно в пол-первого ночи загорелось здание на бульваре Saint-Laurent, неподалёку от бульвара Crémazie Est. В здании располагаются коммерческие предприятия. Пожарные потушили пожар довольно быстро, так что строение не сгорело полностью, хотя серьёзно пострадало, но благодаря быстрому вмешательству пожарных не сгорели явные улики — использованная для поджога посуда, промасленные, хотя и обгоревшие тряпки, разбитые стёкла, в которые были заброшены бутыли с бензином…

В результате поджога и последующего пожара никто не пострадал. С утра в четверг ведётся расследование обстоятельств и причин поджога, квартал опоясан, уличное движение перенаправлено на другие улицы.

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале. Введите ваш адрес электронной почты в поле внизу.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Теги

Копирование и репродукция новостных материалов - исключительно с разрешения администрации сайта WEmontreal
© Copyright 2022, Wemontreal. All Rights Reserved | Powered by Wemontreal