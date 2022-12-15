Хозяин квартиры или дома выселяет квартиранта. Обязан ли жилец подчиниться, или же у него есть право остаться в квартире?

При каких условиях хозяин жилого помещения имеет право выселить жильца, имеет ли право жилец не согласиться с выселением и каким образом проходит процесс.

Сразу же оговоримся, что речь не о выселении нерадивых жильцов, не вносящих плату за проживание или же серьёзно и регулярно нарушающих порядок, мешая соседям и представляя опасность для окружающих (например, риском устроить пожар). Такие случаи Закон строго регулирует, рассмотрение дел проходит весьма быстро (до пандемии с момента подачи хозяином жалобы до вынесения решения о выселении проходило 2-3 недели, хотя выселять семью в зимний период нельзя. Но сегодня сроки удлинились, хотя Административный суд по жилищным вопросам – Tribunal administratif du logement заверяет, что это явление временное).

Но может ли владелец квартиры или жилого дома выселить жильцов “просто так”, потому что ему выгоднее (как пример), взять новых жильцов и назначить им квартплату гораздо выше той, которую платил прежний жилец? Может ли владелец выставить жильца, который за квартиру исправно платит, правил проживания не нарушает?

Ответ простой: – Может. Но! Только в том случае, если требование о выселении будет соответствовать определённым условиям. А вот соблюсти эти условия уже гораздо сложнее.

Во-первых, любое требование об освобождении квартиры владелец обязан подать жильцу в письменном виде за шесть месяцов до даты выселения. То есть, если хозяин постучался в дверь и вежливо попросил сьехать через неделю, месяц, это не считается. Должна быть бумага, в которой указана дата её составления и день, когда требуется освободить квартиру, причём у жильца есть шесть месяцев на поиск нового жилья.

Во-вторых (и это требование ещё серьёзнее!) хозяин имеет право потребовать освободить квартиру лишь по очень ограниченным причинам, а именно: – он сам или его прямые родственники (родители, жена, дети, братья, сёстры) собираются в этой квартире поселиться. Если такое пояснение стоит в требовании, его надо выполнить, но горе хозяину, если тот обманет бывшего жильца и власти, и поселит нового жильца – его ждёт суд (в теории, наверняка, можно как-то пытаться обходить закон – мол, хотела тёща вьехать, но передумала, вот я и сдал её снова, но всё это чревато). Ещё одна причина – изменение состояния жилого помещения. Речь не о ремонте, каким бы сложным тот ни был. Речь о сносе или о серьёзной перестройке (например, большую квартиру владелец делит на несколько маленьких или наоборот – несколько маленьких объединяет в одну). Такая причина достаточна для выселения, однако, опять же, если владелец “передумал” после выселения, то его ожидает суд. Ещё одна причина – владелец решил не сдавать больше квартиру, а превратить её в служебное помещение (магазин, офис и т.д.).

Но и в этих случаях, описанных в предыдущем параграфе, жильцов нельзя выселить, если квартиросьёмщику исполнилось 70 лет, если он прожил в указанной квартире десять лет и больше, если совокупной доход семьи жильцов невелик и даёт право на заселение в жилое помещение для лиц с незначительным доходом. Речь о соблюдении всех трёх условий, а не об одном из них.

В-третьих, жильцов можно выселить на время большого ремонта. Но в таком случае владелец помещения обязан соблюсти следующие условия: предоставить выселяемому жильцу временное жилище, соответствующее санитарным нормам, оплатить проживание в этом жилище на сумму, превышающую квартплату, оплатить переезд туда и обратно (в разумных пределах).

В случае несогласия с уведомлением владельца о выселении, жилец имеет право подать протест в Административный суд по жилищным вопросам в течение 30 суток с момента получения уведомления. Если же этот суд рассмотрел дело и не нашёл причин для отказа в выселении, жилец имеет право подать иск в обычный суд.

Все консультации по вопросам выселения в Административном Суде проводятся бесплатно, рандеву по просьбе заявителя назначаются быстро и без проволочек. Все контактные координаты можно найти на сайте Суда: tal.gouv.qc.ca. На этом же сайте можно ознакомиться как с правилами, подзаконными актами и прочими документами, так и найти сведения о разных случаях и примеры решения сложных вопросов.

Напомним, что Tribunal administratif du logement – Административный суд по жилищным вопросам занимается всеми спорными (и бесспорными) вопросами, связанными с отношениями между владельцами жилых помещений и квартиросъёмщиками. Начиная от установления ежегодных рекомендаций по повышению квартплаты в зависимости от ряда условий, и заканчивая контролем за соблюдением санитарных и других норм. Ранее этот административный суд назывался Régie du logement – Управление по жилым помещениям.