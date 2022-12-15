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Новости Авторы Меган Хорхенсен Может ли хозяин жилого помещения выселить квартиранта?
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Жилой дом. Изображение Mikes-Photography с сайта Pixabay

Может ли хозяин жилого помещения выселить квартиранта?

Megan Jorgensen Дек 15, 2022 Меган Хорхенсен, Недвижимость, Новости Оставить комментарий 94 Просмотров

Хозяин квартиры или дома выселяет квартиранта. Обязан ли жилец подчиниться, или же у него есть право остаться в квартире?

При каких условиях хозяин жилого помещения имеет право выселить жильца, имеет ли право жилец не согласиться с выселением и каким образом проходит процесс.

Сразу же оговоримся, что речь не о выселении нерадивых жильцов, не вносящих плату за проживание или же серьёзно и регулярно нарушающих порядок, мешая соседям и представляя опасность для окружающих (например, риском устроить пожар). Такие случаи Закон строго регулирует, рассмотрение дел проходит весьма быстро (до пандемии с момента подачи хозяином жалобы до вынесения решения о выселении проходило 2-3 недели, хотя выселять семью в зимний период нельзя. Но сегодня сроки удлинились, хотя Административный суд по жилищным вопросам – Tribunal administratif du logement заверяет, что это явление временное).

Но может ли владелец квартиры или жилого дома выселить жильцов “просто так”, потому что ему выгоднее (как пример), взять новых жильцов и назначить им квартплату гораздо выше той, которую платил прежний жилец? Может ли владелец выставить жильца, который за квартиру исправно платит, правил проживания не нарушает?

Ответ простой: – Может. Но! Только в том случае, если требование о выселении будет соответствовать определённым условиям. А вот соблюсти эти условия уже гораздо сложнее.

Во-первых, любое требование об освобождении квартиры владелец обязан подать жильцу в письменном виде за шесть месяцов до даты выселения. То есть, если хозяин постучался в дверь и вежливо попросил сьехать через неделю, месяц, это не считается. Должна быть бумага, в которой указана дата её составления и день, когда требуется освободить квартиру, причём у жильца есть шесть месяцев на поиск нового жилья.

Во-вторых (и это требование ещё серьёзнее!) хозяин имеет право потребовать освободить квартиру лишь по очень ограниченным причинам, а именно: – он сам или его прямые родственники (родители, жена, дети, братья, сёстры) собираются в этой квартире поселиться. Если такое пояснение стоит в требовании, его надо выполнить, но горе хозяину, если тот обманет бывшего жильца и власти, и поселит нового жильца – его ждёт суд (в теории, наверняка, можно как-то пытаться обходить закон – мол, хотела тёща вьехать, но передумала, вот я и сдал её снова, но всё это чревато). Ещё одна причина – изменение состояния жилого помещения. Речь не о ремонте, каким бы сложным тот ни был. Речь о сносе или о серьёзной перестройке (например, большую квартиру владелец делит на несколько маленьких или наоборот – несколько маленьких объединяет в одну). Такая причина достаточна для выселения, однако, опять же, если владелец “передумал” после выселения, то его ожидает суд. Ещё одна причина – владелец решил не сдавать больше квартиру, а превратить её в служебное помещение (магазин, офис и т.д.).

Но и в этих случаях, описанных в предыдущем параграфе, жильцов нельзя выселить, если квартиросьёмщику исполнилось 70 лет, если он прожил в указанной квартире десять лет и больше, если совокупной доход семьи жильцов невелик и даёт право на заселение в жилое помещение для лиц с незначительным доходом. Речь о соблюдении всех трёх условий, а не об одном из них.

В-третьих, жильцов можно выселить на время большого ремонта. Но в таком случае владелец помещения обязан соблюсти следующие условия: предоставить выселяемому жильцу временное жилище, соответствующее санитарным нормам, оплатить проживание в этом жилище на сумму, превышающую квартплату, оплатить переезд туда и обратно (в разумных пределах).

В случае несогласия с уведомлением владельца о выселении, жилец имеет право подать протест в Административный суд по жилищным вопросам в течение 30 суток с момента получения уведомления. Если же этот суд рассмотрел дело и не нашёл причин для отказа в выселении, жилец имеет право подать иск в обычный суд.

Все консультации по вопросам выселения в Административном Суде проводятся бесплатно, рандеву по просьбе заявителя назначаются быстро и без проволочек. Все контактные координаты можно найти на сайте Суда: tal.gouv.qc.ca. На этом же сайте можно ознакомиться как с правилами, подзаконными актами и прочими документами, так и найти сведения о разных случаях и примеры решения сложных вопросов.

Напомним, что Tribunal administratif du logement – Административный суд по жилищным вопросам занимается всеми спорными (и бесспорными) вопросами, связанными с отношениями между владельцами жилых помещений и квартиросъёмщиками. Начиная от установления ежегодных рекомендаций по повышению квартплаты в зависимости от ряда условий, и заканчивая контролем за соблюдением санитарных и других норм. Ранее этот административный суд назывался Régie du logement – Управление по жилым помещениям.

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