Гибель семилетней девочки потрясла Монреаль. Она была сбита автомобилем, когда направлялась в школу

Точные обстоятельства гибели семилетней Марии Легенковской (по меньшей мере, транскрипция фамилии в газетах выглядит так: Legenkovska) пока не озвучены.

На место гибели украинской девочки люди приносят цветы и игрушки. Мэр Монреаля Валери Плант лично возложила цветы, а премьер-министр Квебека Франсуа Лего выразил соболезнования семье погибшей и пообещал, что расследование будет скорым, а виновник наказан по всей строгости закона.

Мария была сбита на проезжей части, когда она переходила улицу, направляясь в школу. Пока нет подробностей трагедии, но нет никаких сомнений в том, что человек, находившийся за рулём автомобиля, совершил серьёзное преступление, не остановившись и не оказав помощь ребёнку, попавшему под колёса его машины. Скорую помощь вызвали очевидцы наезда, но девочка скончалась по прибытию в больницу.

Водителю, сбившему девочку, некоему Хуану Мануэлю Бесерра Гарсия, возраста 45 лет, уже предьявлено обвинение в том, что он скрылся с места происшествия, не оказав помощи пострадавшей. Он сдался сам, но, наверняка, он понял, что скрыться не удастся — видеокамер на улицах много, свидетелей наезда тоже было много, лучше самому сдаться, глядишь, и скидка в наказании выйдет. Но может быть и совесть заела, ведь чужая душа — потёмки.

К сожалению, семье погибшего ребёнка не легче от того, что люди ей сочувствуют. Ужас и кошмар ещё и в том, что семья бежала в Канаду от войны. Отец девочки отправил жену и троих детей (две сестрёнки и братик) в «безопасное место», подальше от бомб, а сам, судя по сообщениям, воюет в рядах украинских вооружённых сил. Мама же погибшей Марии работает в гостинице, куда она пошла работать сразу же по приезду в Монреаль.

Похороны Марии, судя по сообщениям, состоятся в пятницу. Отпевание состоится в православном соборе Святой-Софии, который находится по адресу 6255 boulevard Saint-Michel.

Прихожане и украинское землячество собирают пожертвования в помощь семье Марии. Деньги можно отправить в фонд GoFundMe, страница: gofundme.com/f/v7xzy7-maria?qid=ec28f4ac9c90b67959826c104452fe3e