Заемщики отворачиваются от переменных ставок, считают в CMHC

Как и ожидалось, в последнем запланированном объявлении ставки Банка Канады в этом году произошло еще одно повышение, причем седьмое повышение подряд означает, что его учетная ставка теперь подскочила на целых четыре процентных пункта в 2022 году

Как и ожидалось, в последнем запланированном объявлении ставки Банка Канады в этом году произошло еще одно повышение, причем седьмое повышение подряд означает, что его учетная ставка теперь подскочила на целых четыре процентных пункта в 2022 году. Решение, принятое в среду, – повышение на 0,5% – ознаменовало собой последнее действие в серии повышений ставок центрального банка в течение года, и теперь канадцы сталкиваются с перспективами заимствования, радикально отличающимися от тех, с которыми они сталкивались девять месяцев назад.

Затем процентная ставка Банка Канады осталась на рекордно низком уровне в 0,25%, при этом центральный банк снизил эту ставку, поскольку национальная экономика остановилась с началом пандемии COVID-19 в марте 2020 года. Эта среда заимствования привела к тому, что множество канадцев поспешили воспользоваться дешевыми ставками, а переменные варианты, привязанные к базовой ставке Банка Канады, приобрели большую популярность по сравнению с их фиксированными аналогами.

Однако, поскольку после первого квартала эти ставки начали стремительно расти, разница между переменными и фиксированными ставками уменьшилась – это означает, что предпочтение потребителей переменным ставкам также имеет тенденцию к снижению, согласно недавнему отчету Канадской ипотечной и жилищной корпорации (CMHC). В отчете национального жилищного агентства по ипотечному жилищному кредитованию указано, что, хотя доля ипотечных кредитов с переменными процентными ставками достигла максимума в 56,9% в начале этого года, во втором квартале этот показатель упал до 44,2%.

Таня Бурасса-Очоа, старший специалист по экономике CMHC, является автором отчета вместе с Шеймусом Бенвеллом (специалист по экономике) и Даниэлем Дежарденом (старший аналитик по экономике). Бурасса-Очоа сказал канадскому специалисту по ипотечным кредитам, что примечательной тенденцией в вопросе о соотношении фиксированной и переменной ставок было то, что заемщики, по-видимому, тяготеют к краткосрочным ипотечным кредитам с фиксированной ставкой, а не к пятилетнему продукту.

“При быстром росте процентных ставок это как бы изменило текущую ситуацию, и поэтому мы фактически увидели тенденцию возврата к фиксированным ставкам”, – сказала она. “Однако интересно то, что, как правило, вариант с фиксированными ставками на пять лет и более был самым популярным вариантом, но теперь, в последние месяцы, мы действительно видим, что заемщики выбирают фиксированные ставки, но в основном на более короткие сроки. Итак, три года, два года, один год

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