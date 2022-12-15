Подписаться на рассылку
Свежий выпуск еженедельника Деловой Монреаль
ОБЪЯВЛЕНИЯ
НАЙТИ
ДОБАВИТЬ
Классифайд газеты Деловой Монреаль
Отдых Интересное кино Десятка самых дорогих фильмов в истории Голливуда
Фото: world.korupciya.com

Десятка самых дорогих фильмов в истории Голливуда

Виктория Христова Дек 15, 2022 Интересное кино, Новости, Новости Америки Комментарии к записи Десятка самых дорогих фильмов в истории Голливуда отключены 59 Просмотров

Удивительно, сколько денег уходит на создание голливудских блокбастеров. Сколько тратится на гонорары звёздным актёрам, спецэффекты, пост-продакшен и маркетинг

Удивительно, сколько денег уходит на создание голливудских блокбастеров. Сколько тратится на гонорары звёздным актёрам, спецэффекты, пост-продакшен и маркетинг. Но фильм с огромным бюджетом — это ещё не гарантия успеха.

При создании новой франшизы есть риски прогореть, но «Аватар» Джеймса Кэмерона почти сразу же закрепился в высшей лиге. В преддверии выхода «Аватар: Путь воды»‎ вспомнили десять самых дорогих фильмов в истории.

  • «Джон Картер»
  • «Звёздные войны: Скайуокер. Восход»
  • «Хан Соло. Звёздные войны»
  • «Лига справедливости»
  • «Пираты Карибского моря: На краю света»
  • «Мстители: Война бесконечности»
  • «Аватар: Путь воды»
  • «Мстители: Финал»
  • «Мстители: Эра Альтрона»
  • «Пираты Карибского моря: На странных берегах»

Лидер рейтинга — «Пираты Карибского моря: На странных берегах». Четвёртая часть серии принесла создателям более $ 1 млрд, но получилась чрезвычайно дорогой. На производство фильма ушло $ 378 млн, а с учётом инфляции — более $ 400 млн.

Это был потрясающий по красоте фильм с использованием 3D-камер, подобных тем, что использовались при создании «Аватара», а в качестве спутницы (и любовной истории) Джека Воробья выступила Пенелопа Круз.



 

					


			Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!   

       
  
  

    
    

      
      
      
      
      

      
Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале.                                                              Введите ваш адрес электронной почты в поле внизу.








      

        
        
      

    

  

  

			





									


				











				
 				

			


			




		

		
Теги 




		


		


				

			

			

		
		

		

		
			
	
		
		


	

	




			
			















		
		
Копирование и репродукция новостных материалов - исключительно с разрешения администрации сайта WEmontreal


				




	

		

					

				
		

			© Copyright 2022, Wemontreal. All Rights Reserved | Powered by Wemontreal