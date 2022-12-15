Десятка самых дорогих фильмов в истории Голливуда

Удивительно, сколько денег уходит на создание голливудских блокбастеров. Сколько тратится на гонорары звёздным актёрам, спецэффекты, пост-продакшен и маркетинг. Но фильм с огромным бюджетом — это ещё не гарантия успеха.
При создании новой франшизы есть риски прогореть, но «Аватар» Джеймса Кэмерона почти сразу же закрепился в высшей лиге. В преддверии выхода «Аватар: Путь воды» вспомнили десять самых дорогих фильмов в истории.
- «Джон Картер»
- «Звёздные войны: Скайуокер. Восход»
- «Хан Соло. Звёздные войны»
- «Лига справедливости»
- «Пираты Карибского моря: На краю света»
- «Мстители: Война бесконечности»
- «Аватар: Путь воды»
- «Мстители: Финал»
- «Мстители: Эра Альтрона»
- «Пираты Карибского моря: На странных берегах»
Лидер рейтинга — «Пираты Карибского моря: На странных берегах». Четвёртая часть серии принесла создателям более $ 1 млрд, но получилась чрезвычайно дорогой. На производство фильма ушло $ 378 млн, а с учётом инфляции — более $ 400 млн.
Это был потрясающий по красоте фильм с использованием 3D-камер, подобных тем, что использовались при создании «Аватара», а в качестве спутницы (и любовной истории) Джека Воробья выступила Пенелопа Круз.