Десятка самых дорогих фильмов в истории Голливуда

Удивительно, сколько денег уходит на создание голливудских блокбастеров. Сколько тратится на гонорары звёздным актёрам, спецэффекты, пост-продакшен и маркетинг

Удивительно, сколько денег уходит на создание голливудских блокбастеров. Сколько тратится на гонорары звёздным актёрам, спецэффекты, пост-продакшен и маркетинг. Но фильм с огромным бюджетом — это ещё не гарантия успеха.

При создании новой франшизы есть риски прогореть, но «Аватар» Джеймса Кэмерона почти сразу же закрепился в высшей лиге. В преддверии выхода «Аватар: Путь воды»‎ вспомнили десять самых дорогих фильмов в истории.

«Джон Картер»

«Звёздные войны: Скайуокер. Восход»

«Хан Соло. Звёздные войны»

«Лига справедливости»

«Пираты Карибского моря: На краю света»

«Мстители: Война бесконечности»

«Аватар: Путь воды»

«Мстители: Финал»

«Мстители: Эра Альтрона»

«Пираты Карибского моря: На странных берегах»

Лидер рейтинга — «Пираты Карибского моря: На странных берегах». Четвёртая часть серии принесла создателям более $ 1 млрд, но получилась чрезвычайно дорогой. На производство фильма ушло $ 378 млн, а с учётом инфляции — более $ 400 млн.

Это был потрясающий по красоте фильм с использованием 3D-камер, подобных тем, что использовались при создании «Аватара», а в качестве спутницы (и любовной истории) Джека Воробья выступила Пенелопа Круз.