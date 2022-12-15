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Канадка хотела ввезти наркотики в Австралию под видом протеина для веганов

Виктория Христова Дек 15, 2022 Наркология, наркомания, наркотики, Новости Комментарии к записи Канадка хотела ввезти наркотики в Австралию под видом протеина для веганов отключены 57 Просмотров

В аэропорту Сиднея арестовали 47-летнюю канадку после того, как в ее пакетах с веганским протеиновым порошком был обнаружено синтетическое наркотическое вещество

В аэропорту Сиднея арестовали 47-летнюю канадку после того, как в ее пакетах с веганским протеиновым порошком был обнаружено синтетическое наркотическое вещество, сообщает Ottawa Citizen. Груз и женщина были переданы сотрудникам Австралийской федеральной полиции (AFP). Ей были предъявлены обвинения в импорте коммерческого количества наркотика, находящегося под пограничным контролем. Согласно жестким законам Австралии об импорте наркотиков, ей может грозить тюремное заключение, вплоть до пожизненного, если ее признают виновной, хотя максимальный срок маловероятен, учитывая относительно скромный размер груза.

Полиция не установила личность женщины, но считается, что она родом из Британской Колумбии. Начальник отделения полиции сиднейского аэропорта Морген Бланден заявил, что риск пожизненного заключения должен перевесить надежду на финансовую выгоду от контрабанды наркотиков в Австралию.

Он предположил, что контрабандистка была связана с организованной преступной группировкой. «В рождественский период число прибывающих пассажиров в Австралию значительно увеличится, но это не послужит возможностью для организованных преступных синдикатов», — заверил Бланден. Канадцы являются постоянным источником импорта наркотиков в Австралию, где высокий спрос и более высокие цены на нелегальные наркотики, чем в большинстве стран, означают более высокую прибыль в случае успешной транснациональной контрабанды.

Ранее в этом году два канадских гангстера из Ванкувера были осуждены в Австралии за управление многомиллионной сетью контрабанды наркотиков. Они получили приговоры к 17 годам и 14 годам тюремного заключения.

 

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