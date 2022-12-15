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Выбор редакции В Лабрадоре рядом с военной базой упал самолет
Фото: CBC.ca

В Лабрадоре рядом с военной базой упал самолет

Виктория Христова Дек 15, 2022 Выбор редакции Комментарии к записи В Лабрадоре рядом с военной базой упал самолет отключены 54 Просмотров

Одномоторный самолет разбился недалеко от аэропорта Хэппи-Вэллей-Губ-Бэй в центральной части Лабрадора

Одномоторный самолет разбился недалеко от аэропорта Хэппи-Вэллей-Губ-Бэй в центральной части Лабрадора, в результате чего два человека получили ранения. Об этом сообщает Канадская вещательная корпорация CBC.

Инцидент произошел в среду, 14 декабря. Спасатели получили сигнал бедствия в 10:06 утра, после чего гражданский самолет исчез с радаров.

Уточняется, что пострадавшие, мужчина и женщина, были доставлены в больницу. Военные помогли пострадавшим выбраться из самолета и передали их медицинскому персоналу.

Обстоятельства трагедии устанавливаются.

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