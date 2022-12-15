В Лабрадоре рядом с военной базой упал самолет

Одномоторный самолет разбился недалеко от аэропорта Хэппи-Вэллей-Губ-Бэй в центральной части Лабрадора
Одномоторный самолет разбился недалеко от аэропорта Хэппи-Вэллей-Губ-Бэй в центральной части Лабрадора, в результате чего два человека получили ранения. Об этом сообщает Канадская вещательная корпорация CBC.
Инцидент произошел в среду, 14 декабря. Спасатели получили сигнал бедствия в 10:06 утра, после чего гражданский самолет исчез с радаров.
Уточняется, что пострадавшие, мужчина и женщина, были доставлены в больницу. Военные помогли пострадавшим выбраться из самолета и передали их медицинскому персоналу.
Обстоятельства трагедии устанавливаются.
Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!