В Лабрадоре рядом с военной базой упал самолет

Одномоторный самолет разбился недалеко от аэропорта Хэппи-Вэллей-Губ-Бэй в центральной части Лабрадора

Одномоторный самолет разбился недалеко от аэропорта Хэппи-Вэллей-Губ-Бэй в центральной части Лабрадора, в результате чего два человека получили ранения. Об этом сообщает Канадская вещательная корпорация CBC.

Инцидент произошел в среду, 14 декабря. Спасатели получили сигнал бедствия в 10:06 утра, после чего гражданский самолет исчез с радаров.

Уточняется, что пострадавшие, мужчина и женщина, были доставлены в больницу. Военные помогли пострадавшим выбраться из самолета и передали их медицинскому персоналу.

Обстоятельства трагедии устанавливаются.