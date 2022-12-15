Королевская прокуратора Канады отчаянно добивается приговора для мертвеца

Представители ранее осужденного мошенника утверждают, что он воспользовался законным правом на медицинскую смерть. Однако канадская прокуратура никак не может удостовериться в его смерти.

Представители ранее осужденного мошенника утверждают, что он воспользовался законным правом на медицинскую смерть. Однако канадская прокуратура никак не может удостовериться в его смерти. У обвинения есть время до 7 февраля 2023 года, чтобы разобраться, действительно ли 59-летний Аллан Фишер – признанный виновным мошенник, которого следователи прозвали «Штемпельным парнем» из-за того, что он долгое время использовал лазейку в контрактах Canada Post на массовую рассылку почты – действительно мертв.

Во вторник (13 декабря) Адам Кэмпбелл, помощник королевского прокурора, заявил судье Верховного суда Спенсеру Николсону, что ему требуется больше времени, чтобы ознакомиться с отчетом Королевской канадской конной полиции (RCMP). Согласно эту отчету, Фишер умер при помощи медработников всего за несколько дней до того, как ему должны были вынести приговор за мошенничество и владение имуществом, полученным преступным путем. С 23 ноября 2022-го – дня, когда подсудимый не появился на оглашении приговора – королевская прокуратура пытается подтвердить смерть Фишера. Судья, в свою очередь, заявил во вторник, что проведет собственное юридическое расследование возможных дальнейших шагов. Судья Николсон сказал, что существует достаточно немного юридических прецедентов, на которые в этом деле можно положиться, и что этот суд «вступает в неизведанные воды».

Суду известно, что Фишер, осужденный в июне 2022-го за мошенничество с Canada Post на сумму более 235 000 канадских долларов, на стадии вынесения приговора по своему делу ясно дал понять, что страдает от целого ряда проблем со здоровьем, включая прогрессирующую болезнь Крона, депрессию, синдром дефицита внимания, апноэ во сне и проблемы с сердцем. Фишер был признан виновным в схеме, разработанной и используемой им в период с 2013 по 2016 год. Он обнаружил, что новые клиенты «Почты Канады» могли заказывать марки и товары на сумму 7500 канадских долларов без проверки кредитоспособности.

Он создал 48 фиктивных бизнес-аккаунтов с поддельной электронной почтой, номерами телефонов и адресами по всей стране, затем арендовал почтовые ящики в Юго-Западном Онтарио, куда Canada Post отправляла марки. Затем он перепродавал марки онлайн с 30% скидкой, ничего не уплачивая канадской почте. Это дело тянулось более пяти лет из-за различных отсрочек, часто из-за проблем Фишера с наймом адвоката. По состоянию на вторник (13 декабря) рассмотрение дела Фишера в системе правосудия Канады заняло уже 67-й месяц.

В конечном итоге обвиняемому пришлось представлять самого себя и, будучи осужденным, он заявил судье Николсону, что у него больше нет возможностей для лечения болезни Крона, и ему была одобрена MAiD. Поскольку на тот момент его судебное разбирательство и вынесение приговора проходили в режиме телеконференции, Николсон сказал Фишеру, что тот должен лично присутствовать в суде для вынесения приговора, который пришлось отложить в очередной раз, поскольку Фишер заявил, что у него запланирована важная встреча для проверки состояния здоровья.

В день вынесения приговора суду сообщили, что двумя днями ранее в здание суда появилась женщина, заявившая сотрудникам, что Фишер не будет присутствовать на заседании из-за назначений врача. Затем прокуратура получила телефонный звонок перед слушанием от женщины, отказавшейся назвать себя и заявившей, что Аллан Фишер мертв. Следом с помощником королевского прокурора Адамом Кэмпбеллом связалась другая женщина, приславшая ему копию свидетельства о смерти Фишера. В итоге вынесение приговора было опять отложено.

30 ноября Кэмпбелл сообщил суду, что священник и врач сообщили прокуратуре, что они присутствовали при процедуре эвтаназии Фишера и опознали его по фото в водительских правах. После смерти тело мошенника, сообщили они, было кремировано. По этой причине офису коронера не удалось получить отпечатки пальцев. Помощник королевского прокурора высказал надежду, что судья Николсон сможет рассмотреть возможность штрафа вместо конфискации имущества. В ответ судья сообщил, что равно как он не может вынести приговор умершему, не менее сложно будет вынести постановления о реституции в отношении покойного, и предположил, что это дело лучше отдать в гражданский суд. Также судья отметил, что «если будет подтверждено, что Фишер использовал кого-то другого при процедуре MAiD», то у него будут многократно более серьезные проблемы, чем мошенничество с Canada Post.