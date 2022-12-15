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Новости Гороховое молоко из Канады может стать органическим

Гороховое молоко из Канады может стать органическим

Виктория Христова Дек 15, 2022 Новости, Новости Канады Комментарии к записи Гороховое молоко из Канады может стать органическим отключены 52 Просмотров

Органическое молоко животного происхождения уже хорошо известно потребителям и рынок его растет, а вот для вегетарианцев пока не так много вариантов растительных заменителей молока с органической сертификацией

Органическое молоко животного происхождения уже хорошо известно потребителям и рынок его растет, а вот для вегетарианцев пока не так много вариантов растительных заменителей молока с органической сертификацией, но и здесь намечается прогресс. Органический гороховый белок начали производить в Канаде

Об этом сообщает Джеймс Дэвис в статье на портале www.foodingredientsfirst.com. Канадская компания Merit Functional Foods – производитель продуктов питания на растительной основе представила свой новый ингредиент Organic Peazazz C850, заявив, что он даст гибкость для вывода на рынок веганских альтернатив с устойчивой историей. Это первый органический белковый ингредиент Merit, сертифицированный Министерством сельского хозяйства США, происхождение которого восходит к канадской ферме.

Помимо идеологической составляющей, есть и практическая: функциональность и питательность, включая растворимость, вязкость, улучшение текстуры и низкое содержание натрия при минимальном 85% белке. Это достигается за счет запатентованного процесса мембранной фильтрации, который и сообщает ингредиенту преимущества. Гороховый белок предназначен для производства готовых к употреблению напитков, заменителей молочных продуктов, протеиновых порошков и батончиков.

Генеральный директор Merit Райан Брэкен подчеркнул сложность рынка растительного органического белка: «Его производство, несомненно, более трудоемко, поскольку требуются строгие протоколы выращивания, тщательная оценка, да и сам процесс фильтрации непростой. По этой причине на рынке сегодня так мало сертифицированных органик растительных белков. Но из-за потребительского спроса на альтернативные источники белка мы работаем над тем, чтобы сделать органический гороховый белок масштабируемым и доступным по цене для растущего рынка. Многие потребители считают органические ингредиенты устойчивыми, а часть наших обязательств, как компании, заключается не только в том, чтобы производить растительные белковые ингредиенты, но и в том, чтобы они были лучше для планеты. Гороховый протеин – лишь один из способов сделать это».

Весь органический горох, используемый компанией для растительного белка, выращивается в Прериях Западной Канады, органическая сертификация Ecocert означает подтверждение источника как надежного.

Как отметил глава компании, органическая сертификация становится важным инструментом продвижения продукции и привлекает потребителей, которые становятся все более разборчивыми и часто ищут какую-либо форму устойчивости и пользы для здоровья и планеты на маркировке продукта.

Бренды также заинтересованы в захвате не только веганского, но и флекситарианского (допускается употребление животных продуктов) рынка за счет улучшенных вкусовых и текстурных предложений.

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