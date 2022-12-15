В Канаде решили восстановить санкции против турбин для “Северного потока”

Правительство Канады решило восстановить санкции в отношении турбин для российских экспортных трубопроводов “Северный поток”, передает агентство Bloomberg

Правительство Канады решило восстановить санкции в отношении турбин для российских экспортных трубопроводов “Северный поток”, передает агентство Bloomberg. Оборудование ремонтировалось на канадском заводе немецкой компании Siemens Energy и было в июне выведено из-под рестрикций по просьбе правительства Германии и вопреки возражениям Украины. “Правительство премьер-министра Джастина Трюдо отменит освобождение… Решение было доведено до сведения германского и украинского правительств и, как ожидается, будет объявлено Канадой позднее в среду”, — говорится в публикации.

«Канада принимает это решение, признавая, что обстоятельства, связанные с отказом от санкций, изменились, они больше не служат своим целям», — говорится в совместном заявлении министра иностранных дел Мелани Джоли и министра природных ресурсов Джонатана Уилкинсона.

После начала конфликта на Украине экспорт российского газа в Европу по “Северному потоку” сначала значительно снизился, а с конца августа прекратился вовсе. Через месяц на трех из четырех ниток газопроводов “Северный поток 1” и “Северный поток 2” были обнаружены повреждения неизвестной природы. Компания-оператор Nord Stream AG сообщала, что разрушения беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. ЕС расследует возможные причины повреждений.